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被舉報身家200億 海南女法官涉貪判18年

中國新聞組／北京4日電
海南高院原副院長張家慧一審被判刑18年。（取材自新京報）
海南高院原副院長張家慧一審被判刑18年。（取材自新京報）

被稱為「中國史上最富有法官」的前海南省高級人民法院副院長張家慧，去年因涉貪和違紀被免職，海南省第一中級人民法院4日宣判張家慧受賄、行政枉法裁判、詐騙案，共判處有期徒刑18年，並處罰金400萬元（人民幣，下同，約61萬美元）。對張家慧犯罪所得財物及孳息予以追繳，上繳國庫。

綜合媒體報導，張家慧被查始於一起敲詐案。去年4月30日，重慶市萬州區人民法院開庭審理一起敲詐勒索案，被害人正是張家慧與丈夫劉遠生，兩人指控被告以工程款未結清為由，以張家慧打麻將的影片和夫婦私下的對話要挾兩人；劉遠生之後答應支付對方200萬元了事。

此後，張家慧被舉報是「中國法院系統史上最富有的法官」，稱張家慧、劉遠生夫婦「編織了一個巨大的商業帝國」，「數年來瘋狂攫取了巨額財產--保守估計200億人民幣」。據稱張家慧與劉遠生所有以及有關係的公司初步統計至少35家。

根據海南省委政法委成立聯合調查組的調查結果，張家慧和劉遠生、兒子劉某爽三人共擁有資產約18.72億元。2003年劉遠生從海南匯宇物業發展有限公司處受讓56.9畝土地後，在該地上開發了「水雲天」住宅項目。「水雲天」在成為張家慧與劉遠生商業版圖的擴張起點的同時，亦是二人經營關係網的「大本營」。

根據海南省紀委監委消息，被查後，張家慧一度指使他人串供，向組織提供虛假情況，處心積慮對抗組織審查，嚴重違反了政治紀律和政治規矩。

地產項目「水雲天」內的一座湖邊會所，成了張家慧夫婦經營關係網的「大本營」。（取材...
地產項目「水雲天」內的一座湖邊會所，成了張家慧夫婦經營關係網的「大本營」。（取材自中國新聞周刊）

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