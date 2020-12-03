掛A·AAAAA車牌 粵巡邏車爆造假

廣州一輛警用巡邏車的車牌「粵A·AAAAA」，亮瞎了很多人的眼。（視頻截圖）

日前一段視頻中，一輛警用巡邏車擋風玻璃上貼著「均禾派出所羅崗警區巡邏車」，還掛著「粵A·AAAAA」的車牌，引起熱烈討論。有網友好奇，派出所然能搞到如此「豪華」的車牌？

中國 網報導，視頻中，車身引擎蓋上噴塗有「巡邏」二字，車後擋風玻璃上貼著「均禾派出所羅崗警區巡邏車」。被問到此事，均禾派出所民警一開始對著記者狂懟：「關你什麼事？」後來一名民警介紹，這輛警車不屬於派出所，而是羅崗村治保會所有，「車上掛的『粵A+五個A』是假牌，車身上貼的『派出所』等字也是不允許的」。

之後，廣州白雲公安 發布通報稱，經初步調查，該車輛為均禾街羅崗村治保會自行購置並進行改裝，用於治保隊員日常在村內開展巡邏防控工作，車身噴塗有巡邏車標識，車頂裝有警燈，車後擋風玻璃貼有「均禾派出所羅崗警區巡邏車」字樣。目前，白雲警方已依法將該車輛扣押，責令治保會立即拆除警用燈具，將車輛恢復出廠原狀。

網友表示，「為了通行方便，就掛上『粵A·AAAAA』的車牌？」「『摘了就完了』這麼簡單，相應的處罰不能少」「我想問問那位懟人的工作人員，究竟是誰給你的勇氣？難不成是囂張慣了嗎？」