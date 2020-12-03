被虐50多年…黑龍江婦持擀麵杖打死夫 村民求情獲輕判5年

死者張強（化名/左）和被告人韓玲（化名/右）。（取材自瀟湘晨報）

黑龍江嫩江市聯興村一名66歲老太婚後遭丈夫虐待50餘年，憤怒恐懼下用擀麵杖將其打死，村民簽字為其求情，最終獲判刑五年。

瀟湘新聞報導，因不堪忍受丈夫的的長期虐待和家庭暴力，2019年12月21日凌晨，黑龍江嫩江市農村婦女韓玲，殺死了結婚50多年的丈夫張強（化名）。事後，她擦乾血跡，給兒子打去電話，一起前往公安 局自首。

韓玲的兩個兒子至今記得母親剛殺人後對他的哭訴，「在家裡還不如坐牢，至少牢裡沒人打我。」他們回憶，母親被父親虐待後曾多次逃跑，但最後都因擔心他們安全返回了家。而每次回家，帶給她的都是無盡的傷痛。

小兒子說，在他印象裡，父親從沒有正經工作過，還曾因為賭錢坐過一年多的牢。家裡全靠母親賣粉皮涼皮，剛有點錢就被父親要去，不給就打。可即便這樣，母親還是把兩個孩子拉扯大，給他們成了家。

他說，2017年以來，父親的脾氣愈發暴躁，不允許母親和其他男人說話。一句話不順心，不管兒子兒媳在跟前，就扇母親耳光，誰拉架就打誰。

小兒子回憶，有五個年頭，大年三十晚上，他和母親跪在地上被父親用巴掌、皮帶輪著打。父親逮啥用啥，甚至抄起鐵棍子。急眼了，連兩個兒媳婦也打。母親被打得口吐白沫，躺炕上兩三天起不來。

判決書顯示，為了防止韓玲逃走，張強會將窗戶扳手與擋板處用電焊焊死，睡覺鎖三道門，數次用鐵鏈將韓玲拴腳控制。小兒子說，母親在派出所告訴民警，張強還常年讓她在地上罰跪，整宿不能睡覺。

案發當天，張強以「自己被判刑期間韓玲未花錢把他撈出來」為由，毆打謾罵韓玲至凌晨2時，要她出去借錢，如果借不到就殺了她、兒子兒媳和孫子。

凌晨4時，張強睡著，韓玲仍被罰跪在地上。她懼怕白天的到來，於是拿起大擀麵杖，向張強的頭掄了下去。

嫩江市法院審理表明，結婚50多年，張強常年賭博，經常無故打罵、虐待韓玲。2017年以來，張強對韓玲的毆打、罰跪、虐待更加頻繁，曾數次用鐵鏈拴腳控制韓玲，不讓其睡覺，並持刀威脅殺死韓玲及其兒子、孫子，迫使韓玲在其控制下生活，導致韓玲呈現「災難性經歷後的持久性人格改變。」

而上述精神鑑定，也成為法院認定韓玲作案時為限制刑事責任能力的主要依據。加上村民也簽字為韓玲求情，最終，韓玲因故意殺人罪，被判處有期徒刑五年。