環時爆內鬥？ 胡錫進遭副總編輯舉報養小三

環球時報總編輯胡錫進。（取自胡錫進個人微博）

中國 網路2日流傳環球時報總編輯胡錫進遭人舉報有兩名「小三」並有兩名私生子，引發各界關注。實名舉報他的是環時副總編輯段靜濤，引發內鬥傳聞。胡錫進昨在微博 澄清，並稱報社已展開調查。

一則環時副總編輯段靜濤向中共中紀委實名舉報胡錫進的貼文昨出現在網上，貼文稱胡與兩名女下屬長期保持不正當關係，兩女分別為其育有私生子各一人。胡作為黨報負責人，高喊愛國，私下驕奢淫逸、腐化墮落。

胡錫進是媒體紅人，主筆的環時社評多少代表官方意見，「養小三」消息一出立即引發網友關注。

胡錫進在個人微博回應並澄清稱，10月27日，段靜濤到他辦公室直接要求他辭去環時總編輯，由她來接任。她說中紀委已接到舉報正在調查，已有結論，但他可用辭職換平安。她說，她不是在請求，而是與他談判。但是第二天早上，她又發微信 ，向他道歉，說自己像中了邪一樣，胡說八道，並對不起他的救命之恩。

胡錫進還把他與段靜濤的微信對話截圖公布在微博上。胡錫進說，段這樣的談話既違反組織原則，也違反道德原則。事後他向人民日報上級領導彙報，如果不是鬧成這樣，他絕不會上網公開澄清。

他說，事情涉及到的不僅是他個人的名譽，還有兩位無辜被捲入的同事及前同事的清白，並涉及環時聲譽，澄清是被迫的。

據環時內部人員指出，那次所謂的救命之恩是某天胡錫進夫婦與段靜濤吃飯時，段突然身體極不舒服昏厥，胡趕緊叫救護車送去醫院；還有一次段與女下屬意見不合，潑對方熱水，該女員工原本要報警，後被胡錫進擺平。