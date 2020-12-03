我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

環時爆內鬥？ 胡錫進遭副總編輯舉報養小三

特派記者陳言喬／北京3日電
環球時報總編輯胡錫進。（取自胡錫進個人微博）
環球時報總編輯胡錫進。（取自胡錫進個人微博）

中國網路2日流傳環球時報總編輯胡錫進遭人舉報有兩名「小三」並有兩名私生子，引發各界關注。實名舉報他的是環時副總編輯段靜濤，引發內鬥傳聞。胡錫進昨在微博澄清，並稱報社已展開調查。

一則環時副總編輯段靜濤向中共中紀委實名舉報胡錫進的貼文昨出現在網上，貼文稱胡與兩名女下屬長期保持不正當關係，兩女分別為其育有私生子各一人。胡作為黨報負責人，高喊愛國，私下驕奢淫逸、腐化墮落。

胡錫進是媒體紅人，主筆的環時社評多少代表官方意見，「養小三」消息一出立即引發網友關注。

胡錫進在個人微博回應並澄清稱，10月27日，段靜濤到他辦公室直接要求他辭去環時總編輯，由她來接任。她說中紀委已接到舉報正在調查，已有結論，但他可用辭職換平安。她說，她不是在請求，而是與他談判。但是第二天早上，她又發微信，向他道歉，說自己像中了邪一樣，胡說八道，並對不起他的救命之恩。

胡錫進還把他與段靜濤的微信對話截圖公布在微博上。胡錫進說，段這樣的談話既違反組織原則，也違反道德原則。事後他向人民日報上級領導彙報，如果不是鬧成這樣，他絕不會上網公開澄清。

他說，事情涉及到的不僅是他個人的名譽，還有兩位無辜被捲入的同事及前同事的清白，並涉及環時聲譽，澄清是被迫的。

據環時內部人員指出，那次所謂的救命之恩是某天胡錫進夫婦與段靜濤吃飯時，段突然身體極不舒服昏厥，胡趕緊叫救護車送去醫院；還有一次段與女下屬意見不合，潑對方熱水，該女員工原本要報警，後被胡錫進擺平。

胡錫進公布他與環球時報副總編輯段靜濤微信對話截圖以自清。（取自胡錫進微信公眾號）
胡錫進公布他與環球時報副總編輯段靜濤微信對話截圖以自清。（取自胡錫進微信公眾號）
環球時報副總編輯段靜濤實名向中紀委舉報環球時報總編輯胡錫進，指控胡錫進與環球時報...
環球時報副總編輯段靜濤實名向中紀委舉報環球時報總編輯胡錫進，指控胡錫進與環球時報一名前員工和一名現任員工「長期保持不正當性關係」。（取自微信）

微博 微信 中國

上一則

235億分手費 中國疫苗大王杜偉民前妻登富豪榜

下一則

#Me Too在中國掀波 2個月30性騷擾案浮出

延伸閱讀

世界晚報／對中政策 拜登「不輕放關稅和貿易協議」

世界晚報／對中政策 拜登「不輕放關稅和貿易協議」
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報
人民日報「HaHa」回應川普自稱勝選 胡錫進：別刺激他

人民日報「HaHa」回應川普自稱勝選 胡錫進：別刺激他
白登上台 胡錫進：中國公知對美幻想會再次燒旺

白登上台 胡錫進：中國公知對美幻想會再次燒旺

熱門新聞

爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報