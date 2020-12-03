「他不打我，我就不動手…」重慶女遭家暴19年 澆汽油燒死熟睡夫

住在重慶的女子因為不堪長期被毆打，最後一把火燒死丈夫，被判處無期徒刑。（取材自瀟湘晨報）

「如果他今天不打我，我就不動手」住在重慶的李女，這日仍然被喝得爛醉的秦男毆打了，看著攤睡在沙發上的秦男，李女倒下汽油，引燃沙發。婚姻裡19年的忍耐，就要在今天畫下句點…。李女在殺夫逃逸後，第二天被公安 抓捕，法院一審以故意殺人罪判處其無期徒刑。

瀟湘晨報報導，2019年，40歲的李女家住重慶市石柱縣。她與秦男在2000年8月22日登記結婚。秦男喜歡喝酒，酒後時常歐打李女，秦男下手很重，如果當天喝酒打了老婆，第二天就能看到李女身上、頭上有青、腫。有一次秦男把李女打得全身是血，最後是鄰居報的警。

「從我6、7歲起兩人經常吵架，父親還會動手打母親，基本上是三天一小吵、五天一大吵，吵架之後父親就動手打母親，母親不敢還手。」李女的女兒稱，父親還說一些比較刺激性的話，總是懷疑母親在外面有不正當男女關係，甚至懷疑她不是親生的。

長期以來，李女都在忍受秦男的酒後暴力。想外出打工？秦男不准。想要離婚？秦男也沒有同意，還威脅如果離婚了，就把李女的父母都殺了。

面對秦男的家暴 ，李女既害怕又心灰意冷，於是她開始在丈夫以外的男性身上尋求安慰。她有一個姓冉的情人，還與另一個馬姓男子在婚姻存續期間發生過兩次性關係。

冉姓男子稱，李女沒有向他提出過想和他一起生活，但是對他的個人生活比較關心。他也沒有向李女提出過雙方都離婚了在一起重組 家庭生活的事。

案發的十幾天前，秦男又打了李女。秦男一回到家就開始和她吵架，拿菜刀將家中的床頭櫃和鋪蓋都砍爛了，打到救護車都來了才停手。這次的動手，讓李女終於產生想殺死秦男的想法，「我覺得和他已經過不下去了，我想將他燒死」。

2019年11月26日凌晨1點，李女趁秦男睡著之際，將事先準備好的汽油潑在他所睡沙發上，地上、牆壁上和被子也全潑上汽油。李女在引燃汽油逃離現場，秦男當場被焚燒致死。隔天，李女在石柱縣下路街道殯儀館被公安機關抓獲到案。

重慶市第四中級人民法院一審認為，秦男毆打、辱罵李女是家庭關係惡化主因，但李女不尋求正當合法的途徑解除婚姻關係，有預謀的採取故意殺人來解決夫妻積怨屬於本案主要過錯者，法院以故意殺人罪判處李女無期徒刑，剝奪政治權利終身。