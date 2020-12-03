中國版「Me Too」! 朱軍涉性騷擾案開庭 民眾持標語轟可恥

弦子指控央視前主持人朱軍涉嫌性騷擾案2日開庭，現場自發性來了百位民眾手持標語為她加油，令弦子感動流淚。（美聯社）

北京 海淀區一家法院2日下午審理一起廣受矚目的性騷 擾案件，庭審逾10小時至午夜才結束。2018年一名網名為弦子的女子在社交媒體發文，指控中央電視台著名主持人朱軍在2014年涉嫌對她進行性騷擾。10小時「馬拉松式」庭審後，弦子律師申請暫時休庭，要求下次庭審朱軍本人到場，加入人民陪審員，以及兩位審判長和法官迴避。

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中國 在2018年掀起Me Too風潮，當年7月26日時年25歲的女孩弦子在網上發文，表示她在2014年於央視實習時，遭到主持人朱軍的性騷擾。據弦子表示，當時在央視舊址的一間化妝室，朱軍在她毫無防備的情況下，一隻手拉拽坐在椅子上的她，迫使她靠近他的身體，另一隻手從裙子下擺伸進去撫摸她，試圖侵犯她的隱私部位，由於裙口較小以及她的抗拒，朱軍才無法繼續。

弦子還稱，朱軍強吻她，持續約5分鐘，她身體瘦弱無力反抗，幸好之後有嘉賓敲門，才得以脫逃。

該文發布不久後，朱軍委託律師發布聲明，指出這是不實消息，之後以名譽權受損為由，向海淀法院遞交訴狀，起訴弦子和轉發此文的徐超。9月25日，弦子接到朱軍的起訴書副本，同時也向海淀區法院遞交起訴書，以性騷擾損害責任糾紛作為案由起訴朱軍。

2日下午1點30分該案開庭，雖然弦子和朱軍都申請了公開審理，但法院未同意公開庭審過程。法庭外聚集百位自發前來為弦子加油的人群，他們舉著橫幅，上寫著「性騷擾可恥」、「打破黑箱」、「我們一起向歷史要答案」、「米兔」（Me Too）的標語。由於人數眾多，法院工作人員還需要前來疏導，聲援的群眾轉移到法院後面，引起更多人圍觀。

弦子在開庭日前，「在微博上表示，我能夠公開發聲並堅持到現在，離不開大家的支持與聲援，也離不開我們彼此的守望共鳴——向歷史要答案，是因為我們此刻所做的一切努力都不會沒有意義，每一滴眼淚與傷痕，都會有痕跡留下。」

昨天開庭審理超過10個小時，但是外頭人潮並未散去，許多人自願發起訂餐，以及訂購暖暖包、手套等物資。接近晚間12點時，弦子從法庭步出，外頭群眾此起彼落地高喊「弦子辛苦了」、「加油」，弦子向前來的群眾表示，今日特別難，本來認為會很不順利，但能申請到休庭與下一次機會，這已經是與兩位律師能做到的全部。這件案件屬於公共關注的案件，才能在最後要求到休庭，以及兩位審判長和法官迴避，她非常感謝大家。