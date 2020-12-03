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#Me Too在中國掀波 2個月30性騷擾案浮出

中國新聞組／北京3日電
弦子指控央視前主持人朱軍涉嫌性騷擾案2日開庭，現場自發性來了百位民眾手持標語為她加油。（Getty Images )
弦子指控央視前主持人朱軍涉嫌性騷擾案2日開庭，現場自發性來了百位民眾手持標語為她加油。（Getty Images )

網名為弦子的女子指控中央電視台著名主持人朱軍在2014年涉嫌對她進行性騷擾案曝光時，美國和歐洲的Me Too風潮正酣，數個類似案件也在中國浮出水面。弦子案是罕見能走入法庭審理階段的案件，顯示中國的Me Too運動走到重要轉折點，或對中國Me Too運動的未來影響重大。

BBC報導，2018年夏天，當弦子得知好萊塢電影製片人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）被控性侵後不久，她決定在中國社交媒體微信上寫下自己的經歷，文章被徐超轉發到微博後，很快就在中國互聯網上瘋傳。當時，由於美國和歐洲的Me Too風潮正酣，「性騷擾」成為中國民間輿論熱議的話題之一。

據BBC統計，2018年6月到8月期間，已有近30名具有較大影響力的學者、媒體人及公益人士捲入「性騷擾」和「性侵」事件。

當年1月，北京一所大學解僱了一名被控性騷擾前學生的教授。幾個月後，一位知名的慈善機構創始人因被控在2015年的一次募捐活動中強姦一名志願者而辭職。而弦子的案件，是在朱軍控告了弦子和徐超後，才真正引起中國媒體的廣泛關注。

報導指出，在中國，「性騷擾」一詞於2005年才出現在保護婦女權益的相關法律中。今年5月下旬，中國全國人大通過了新的「民法典」，明確政府、企業和學校有防止性騷擾的責任，將於2021年1月1日生效。但批評者認為，這仍然不足以有效保護性騷擾案件的受害者。

自由亞洲電台報導，朱軍被訴性騷擾案在北京市海淀區法院首次開庭，輿論認為，中國的Me Too運動走到了重要轉折點。然而在庭審現場，中國媒體集體缺席，使得Me Too運動在中國仍舉步維艱。

有分析認為，此類案件能走到法院審理階段，是中國女性受美國發起的Me Too運動影響，公開反抗職場性侵和性騷擾的里程碑式進步。一旦勝訴，該案將成為重要的司法判例。

但旅居美國的中國民聯副主席呂京花對弦子訴朱軍性騷擾一案的影響力持悲觀態度。她表示，此次案件即使法院作出對原告有利的判決，也不會真正推動中國Me Too運動進程，只是在表層營造一種與世界接軌的假象。

弦子指控央視前主持人朱軍涉嫌性騷擾案2日開庭，現場自發性來了百位民眾手持標語為她...
弦子指控央視前主持人朱軍涉嫌性騷擾案2日開庭，現場自發性來了百位民眾手持標語為她加油，令弦子感動流淚。（美聯社）

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