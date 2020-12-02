拖欠聾啞翁房款5年 男子竟有碩士學歷

聾啞王老伯被拖欠62萬房款5年，流離失所，差點想輕生。（視頻截圖）

上海一名60歲聾啞王老伯在2015年以91萬的價格賣了名下的房子，當時的買家丁某，付了四分之一的房款，拖欠六十幾萬房款不給，害得王老伯流離失所，後經法官催討，今年11月，王老伯終於收回了被拖欠五年的房款。

看看新聞報導，60歲的王老伯是個聾啞人，離異的他和女兒來往不多。2015年，為了治病，他以91萬的價格賣了自己名下的一套房子，但這幾乎成了他噩夢的開始。買家丁某付了30萬的房款，然後就人間蒸發。他幾乎沒有存款，只能暫時住在另一名聾啞朋友的家裡。

整整5年裡，想到這60萬的尾款，王老伯只能用欲哭無淚來形容。王老伯：「我苦啊，這痛苦不是一般的痛苦，是無法喊出來的。想過自尋短見，老婆也離我而去，女兒也跟我從不見面。我是聾啞人，孤老一個，居無定所，我有很多痛苦。」

王老伯到法院起訴，也等到了判決，但丁某電話不接、傳票 不看；法官調查發現，丁某是研究生學歷，有一份體面的工作，名下還有好幾套房產！而且，他從王老伯手裡買來的那套位於浦東新區濰坊路的房子，也被他租了出去，每月的租金 就是2700元。

法院之前一直聯繫不上的丁某，終於在今年8月24日現身浦東新區人民法院執行局。面對法官，他說自己不付房款的原因，是王老伯的上家有兩個戶口在，王老伯是欺騙了他。

丁某說的這個情況是存在的。而事實上，法院早就判王老伯支付5.2萬元的違約金。

但是，偏偏丁某就是對此視若無睹，還要脅要把尾款從60萬壓到30萬。這一點，讓法官再一次看不下去了。在法律的威懾下，最終，丁某同意2個月內還清所有欠款，當天就支付10萬元。

今年11月，王老伯終於收回了被拖欠五年的房款。

對於人丁某屢次討價還價，拒不履行法院判決的行為，法院對他罰款5000元。