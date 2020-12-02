網紅薇婭和領導會談 這姿勢曝露出身？

主播薇婭與合肥市委書記虞愛華的一張會談圖，在社交媒體上引發討論。(取材自觀察者網)

這是合肥市委書記虞愛華與主播薇婭的一張會談圖，不料，這張圖在社交媒體上引發討論，有一些網友認為薇婭的坐姿不規範，不是和領導聊天的姿勢，其中更有人上升到人格層面，認為其沒有教養，還寫了言辭極其刻薄難聽的話來形容這張照片。

觀察者網報導，薇婭本名黃薇，合肥廬江人，當紅頭部電商 主播，全國青聯委員，2020年先後被評為「新時代脫貧攻堅青年網絡先鋒主播」、「全國三八紅旗手」，並獲國務院 扶貧開發領導小組頒發的「全國脫貧攻堅獎」。

根據合肥日報報導，薇婭11月底回到家鄉合肥，市委書記虞愛華與她進行會談。雙方認為，合肥創新活力強勁、區位優勢明顯、營商環境優良，開展合作空間巨大、前景廣闊。

報導指出，當天合肥日報發布消息，並配上兩人合照，評論區，網友們紛紛為薇婭點讚，認為其帶貨的同時不忘社會責任值得點讚；但隨後，一小部分網友開始批評薇婭：著裝不規範，和領導談話不穿正裝不說，居然還翹二郎腿？更有網友上升到人格層面，認為這種姿勢暴露的是其家庭出身和教育 問題，「檔次低」、「骨子裡文化缺失」。

報導指出，相關爭議最後還上了熱搜。隨後，面對如此言論，更多網友直接懟了回去。

首先，如此坐姿可防止走光，在國際上很多穿裙子的女性政要也使用這種坐姿。此外，即便其穿著在一些人的眼裡不嚴謹，但上升到人格恐怕沒有必要。

此外，紅星新聞也發表評論文章指出，群眾可以指出薇婭不合禮數的細節問題，但不應上升到人格攻擊層面，甚至上綱上線地聯繫到其職業出身、家庭教育等，而陷入人格攻擊的口水戰，反而暴露自己的個人修養。

最後媒體友情提醒，薇婭坐姿最大的問題，可能是對脊椎不好。