假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

62歲的「孔雀公主」、舞蹈藝術家楊麗萍曾因為不生孩子被網友吐槽，日前一條她當陪客卻一口不吃的視頻再度引發網友熱議。

蓋飯娛樂官方號報導，視頻中明顯寫道這次用餐是某品牌的花餅邀請楊麗萍來試餐的，楊麗萍坐的桌子上也有特別多的甜品糕點，搭配金銀餐具，這一餐整體看起來精緻又可口，可謂盡了地主之誼，但楊麗萍拿起的碗中卻是空空如也，也難怪網友詬病了。

據報導，只見楊麗萍當時拿起碗筷做一番樣子後就放下了，旁邊老闆娘還意味深長地看了她一眼。

報導指出，另一邊的一位男士則吃得挺嗨，證明桌子上的食物並非道具。

對此不少人表示這樣不吃不喝雖然活得精緻，卻也受罪，不像自己胡吃海喝開心最重要。

據悉，如今已有62歲的楊麗萍依然堅持著舞蹈事業，為保持身材她對自己極為苛刻，其中就有傳聞她20年不吃米飯，這個視頻傳開後也有網友表示聽說她吃玫瑰花和水果。

楊麗萍6年前受訪表示，為了保持身材她確實不吃主食，但傳言只吃玫瑰花和水果其實就有些無稽之談了，比如早餐楊麗萍會喝葛根粉，然後吃一個蘋果 ，喝一杯咖啡 ，中午就會用紅豆、杏仁、葡萄乾等等配合一起煮著吃，其實也算在吃粗糧了。

還有網友留言關心楊麗萍指甲的問題，這其實也是近些年來有關楊麗萍的謠言最盛的一個，說她生活不能自理。從視頻中楊麗萍拿碗筷的嫻熟度就能看出，此種說法純屬子虛烏有。

當然這樣的指甲還是會影響生活中的大事情，比如洗衣服，搬東西等等，但很顯然楊麗萍現在的地位已經不需要親力親為做這些事了，而且楊麗萍曾在採訪中透露，每年她都要花幾十萬來保養指甲。

看完這段視頻可能大多數人的感受還是楊麗萍活得太累了，但62歲依然能嚴格要求自己的人不多見，她為藝術獻身的勇氣和對舞蹈的執著，都值得讓人敬佩。