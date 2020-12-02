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小伙與女網友打得火熱時安全套破了…嚇得趕忙就醫

中國新聞組／北京2日電
醫師表示，不少人對愛滋病防治知識仍缺乏了解，不知道高危行為後應盡快進行干預。(取材自微博)
醫師表示，不少人對愛滋病防治知識仍缺乏了解，不知道高危行為後應盡快進行干預。(取材自微博)

1日是「世界愛滋病日」，浙江杭州市西溪醫院副院長喻劍華回憶幾起特殊案例指出，一名小伙來美讀研前，意外查出愛滋病，讓父母極度震驚；另一名小伙與女網友見面發生關係時安全套破了，隨即趕往醫院檢驗。喻劍華表示，性行為是愛滋病主要傳染途徑，高危行為後最好在72小時內進行干預。

都市快報報導，喻劍華表示，20多歲的小軒（化名），從小成績優異，前兩年，本科畢業的小軒順利申請上了美國知名大學的研究生，但在準備出國前夕，意外查出愛滋病。

原來，長期活在父母的高期望值下，小軒壓力非常大，經常會通過與陌生人的性行為緩解壓力，獲得刺激。

得知兒子的檢查結果後，小軒的父母一開始非常震驚，無法接受優秀的兒子會染上這種病；靜下來反思後，父母又陷入自責，對他太嚴厲。小軒自己則是焦慮、後悔又內疚。

另外，喻劍華還說，日前遇到一個小伙子來求醫，原來這名小伙子在網上認識一個女網友，見面後兩人火速到酒店開房，然而性行為過程安全套破了；事後對方坦白自己有愛滋病，「但我已經吃過藥了」。喻劍華為憂心忡忡的小伙子做了相關評估，幸好最後檢查結果是陰性。

但不是所有人都那麼幸運的。小金（化名）是在一年前找到喻劍華的。小金說，自己有個相好的同性朋友，交往前，對方信誓旦旦說沒有愛滋，沒想到交往一年後，小金意外發現朋友在吃和愛滋病相關的藥。在小金的逼問下，朋友說自己確實有愛滋病。崩潰的小金連忙趕往醫院，果然不幸檢查出HIV陽性。

「醫生，我是不是馬上要死了？」得知結果那一刻，小金絕望地問。

喻劍華安慰他說：「愛滋病在發病期之前，可以通過吃抗病毒藥物，把病毒控制在最低水平，不讓它對免疫系統造成危害，CD4維持在500個以上，HIV感染者的存活期可以接近正常人。」

喻劍華指出，目前愛滋病三大傳播途徑，血液傳播和母嬰傳播已得到有效控制，性接觸成為愛滋病傳播的主要途徑。不少人仍缺乏愛滋病防治知識，不知道高危行為後應盡快進行干預（暴露後2小時內），最好不超過72小時。

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