上海假名媛詐財500萬 被抓時愛馬仕掛滿牆…

李某展示的奢侈品。（取材自微信）

上海女子李某假冒「名媛」，住在豪宅，家中牆上陳列著幾十個愛馬仕包，不僅如此還擁有大量房產證、土地證、黃金、英鎊，藉此騙取多人信任，瘋狂詐騙 500多萬元人民幣 。

日前，上海市寶山區檢察院已對這起詐騙案提起公訴。

杭州日報報導，2018年，周先生通過朋友介紹認識了一名女子李某，李某自稱是籌措資金借給他人投資 生意、幫助他人投資審核風險和徵信的，周先生如有閒錢可以交給她去投資。

「一開始我有點懷疑，但她表現出很有資金實力的樣子，全身都是愛馬仕等高端奢侈品，我就相信了。她還許諾我一個月15%至20%的收益。」

之後的7個月裡，李某就以某某做房地產工程需要資金周轉、客戶買房子需要資金過橋、某大款的小三要暫借錢，甚至是藉錢用於販毒生意等理由，讓周先生投了500多萬元，期間李某返還了近400萬。後來，李某不支付利息，還讓周先生繼續投錢，他才產生懷疑。

另一被害人趙女士也是同樣的方式被騙走300多萬元。她曾陪同李某購買愛馬仕、香奈兒、卡地亞等奢侈品，親眼看到李某刷卡消費，沒想到她竟是個騙子。

李某到案後表示，自己向他人借錢，給了高額利息，但這些錢並沒有帶來什麼收益。之後，為了支付高額的月息，又不停向更多人借錢。帳戶裡錢越來越少，窟窿越來越大，她則越陷越深，直到資金鍊斷了。借錢的理由都是編造的，借到的錢款都用於還利息、本金，拆東牆補西牆。而那些奢侈品包現在都已經賣了。

寶山區檢察院經審查認為，李某以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相，詐騙他人財物，數額特別巨大，犯罪事實清楚，證據確實充分，以詐騙罪對其提起公訴。