雲南富翁被殺 凶手判死 妻促查黑手

死者王華聰（右一）。（取材自鳳凰網）

雲南文山州知名「億萬富翁」王華聰，前年8月在自家門口被吸毒兇手馬壽聰用車撞傷後殺害，兇手隨後打電話報警、自首；文山中院11月30日對一審判決馬壽聰犯故意殺人罪，判處處死刑，剝奪政治權利終身。死者妻子馬女士表示，對馬壽聰的判決沒有意見，但希望司法機關成立專案組繼續調查案件存在的疑點。

新京報報導，因死者家屬對案件事實存疑，此案 「一波三折」。公訴機關在審查期間，於2019年1月5日、3月20日、5月20日，延長審查起訴期限3次；2019年1月19日，退回補充偵查一次，2019年2月19日補查重報；2019年3月27日第二次退回補充偵查，2019年4月19日，第二次補查重報。最終文山壯族苗族自治州人民檢察院指控馬壽聰犯故意殺人罪向法院提起公訴。

2019年10月30日，此案在雲南文山州中級法院一審開庭。庭審當天，受害者妻子當庭主動放棄150萬元索賠。她表示，自己只想為丈夫討個公道，「只請求法院能夠嚴懲兇手，查清是否存在幕後黑手。」

馬女士指出，在法院的判決書中提到，案發當天，馬壽聰在跟蹤其丈夫的過程中曾多次與哥哥馬壽興通話，「另外，馬壽聰與王華聰並不認識，沒有作案動機，而馬壽聰的哥哥與王華聰均在安瑞公司持有股份。馬壽聰作案後，並沒有逃離現場，反而打電話報警自首。馬壽聰的作案證據也都由其哥哥提供。」

判決書顯示，馬壽聰對此解釋稱，當時的確在跟蹤王華聰的過程中打電話向馬壽興報告王華聰的位置，並叫馬壽興一起來找王華聰要錢，但馬壽興說只要找到人就可以了，錢慢慢要，讓馬壽聰趕快回去。馬壽興僅承認與馬壽聰之間有通話。雖然案發後馬壽興即帶領家人到昆明躲避，但在案證據不能證實馬壽聰作案係受馬壽興指使。

馬女士對此並不認同，希望司法機關成立專案組繼續調查案件存在的疑點。