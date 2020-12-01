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搜索「人落水後多久溺亡」狠夫詐保險金 駕車衝水塘溺死妻

中國新聞組／北京1日電
網上流傳的轎車扎進水塘圖片。（取材自上觀新聞）
網上流傳的轎車扎進水塘圖片。（取材自上觀新聞）

安徽宣城市一已婚男子因欠下的巨額債務，並想和情人在一起，為妻子投保巨額保險後，駕車載著妻子及兩個月大的孩子衝入水塘，脫險的丈夫一度拒絕他人施救，結果妻死、孩子獲救，但在警方調查下，東窗事發，狠夫一審被判死刑，緩期兩年執行，後經上訴被駁回，維持原判。

上觀新聞報導，宣城市檢察院第二檢察部主任陳駿接受採訪時談起這樁舊案及男子犯案動機。他說，2016年7月18日凌晨3時20分左右，安徽省宣城市去往古泉鎮宣城技術開發區宣九線的一條寬敞公路上，張大鵬（化名）開著私家車，一頭扎進路旁水塘裡，路過的老張夫婦試圖下水營救，但被張大鵬婉拒，只把手中的孩子交給老張，他說，「人掉水裡了！我剛把我兒子救出來，你先幫我抱著，我老婆還在水裡面，我下去救她！ 」

此時，老張聽見一個女人在水裡說，「我不抱他」。而後，老張聽到張大鵬說：「你抓我臉幹什麼？」之後，就聽見一陣啪啪啪的打水的聲音。一會兒，打水的聲音結束了，就聽見張大鵬說：「人沒有了，摸不到了。」

等張大鵬把水裡的女人撈到岸上，放到地上時，民警和120急救車都來到現場了。「人已經不行了。」醫生檢查落水女子後說。

警方事後調查，張大鵬自稱要和老婆帶著小孩去南京看病，卻在凌晨選擇這條又繞又偏的路；發現地上沒有剎車痕跡，車輛落水的地方，剛好在兩棵樹的間隙，非常巧合也很蹊蹺。

此外，在醫護人員進行急救的時候，張大鵬不但沒有守在一旁，反而自己跑到救護車上坐著，臉上看不到悲傷的表情。

警方說，「事故車輛並未採取制動措施，很可能是故意開進水塘的。而且這個車子出事的時候，車子的燈光是熄滅的，車輛的車窗有縫隙，車上的鑰匙也不在車上，這都不正常。」

更蹊蹺的是，女性死者在出事前10多天才投保了巨額的人身保險，保金達到了400萬元。辦案警察在走訪現場時，加油站的員工反映，案發前一天，這個車子多次出現在水塘旁邊，他們還記住了這個車的車號，附近的監控視頻也證實了員工的話。

警方研判，這不是一起普通的交通事故。於是以張大鵬涉嫌故意殺人罪立案抓獲，警方還查到張男曾多次在網上搜索「人落水後多久溺亡」。

報導說，張大鵬承認想製造一起交通事故謀害妻子，騙取巨額保險金的目的很多，一方面可以結束其與老婆的關係，和情人在一起；另一方面，自己得到賠償金後，還可以償還之前因為開汽修廠、房貸、車貸、參與賭博等欠下的巨額債務，讓自己過得好一些。

最終，宣城市中級法院在2017年10月9日以張大鵬犯故意殺人罪、保險詐騙罪等罪，判處死刑；2018年4月11日，二審法院駁回張大鵬的上訴，維持原判。

保險 警察 詐騙

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