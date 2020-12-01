山東棗莊路面結冰 一下滑倒10多人 竟是灑水車惹的禍…

山東棗莊市民騎車滑倒。(視頻截圖)

中國 各地正在大幅度降溫，山東棗莊因為一個「雪上加霜」的新聞上了熱搜：攝氏零下幾度的天氣裡，灑水車繼續運行，噴灑過後，路面迅速結冰，不到一會工夫有十來個人滑倒。

據旋渦視頻報導，有棗莊市民日前爆料，「建華西路附近的一個橋，早晨灑水車灑的，攝氏零下4、5度都結冰了，我在那兒看了一會，至少滑倒了十來個。」

該市民表示，摔倒在大馬路上，十分危險，而且此事還不僅僅發生在一個地方，「我看過其他的那些路段，也都是灑完水路上就結冰了，對安全行車帶來的影響不小啊。」

觀察者網報導，隨後，此時在社交媒體上引發網友討論。有網友表示，如此操作太不合情理；一般來講，灑水車在低於攝氏2度的天氣裡是暫停灑水和清洗作業的。

而根據市民的說法，看到很多人摔倒是發生在「很多人上班時刻」，而從溫度表可以看到，9時以前都是在攝氏0度以下。

報導指出，目前，該灑水車的營運公司暫未回應車輛運行時間，但至少可以看出是在「危險的邊緣瘋狂試探」。

報導說，從網友的多次反饋來看其實在低溫 天氣裡，灑水車運行過後路面結冰是在所難免的。

報導指出，本次，棗莊遇到的問題，看起來沒有完全違反操作指南，可結冰導致市民多次摔倒是事實，這或許也是很多地方的市政部門應該考慮的問題。

另據瀟湘晨報報導，棗莊政府工作人員回應稱，接到多次類似反饋，已通知有關部門處理。