瀋陽某班主任「有償補課」被舉報 竟派丈夫爆打家長

瀋陽市第127中學（圖）一名班主任有償補課被舉報，竟懷疑家長告密，並唆使丈夫毆打對方。（取材自遼瀋晚報）

遼寧瀋陽一名教師被舉報違規有償補課，因懷疑是班上家長「告密」，竟唆使丈夫暴打家長。瀋陽市鐵西區委宣傳部近日發布通報，涉事教師停職，丈夫則被行政拘留。

來源：YouTube

遼瀋晚報報導，方姓家長的孩子在瀋陽市第127中學就讀一年級，班裡規畫十一國慶後開始補課，每周末上四堂課，一堂課70元（人民幣 ，下同，約10美元）。然而10月24日，孩子突然回家說，「正上課呢，教育局 來抓補課的，老師就給我們放學了。」

當晚，方姓家長接到班主任的電話，質問是否為舉報人，她否認後，仍遭班主任將微信 拉黑，甚至將她們一家從班級微信群中「踢」了出去。她表示，還有一位轉帳1400元錢補課費的家長也被踢出群了。

兩天後，方姓家長到校想跟班主任溝通，沒想到班主任的丈夫也出現在校園，且二話不說開始毆打她。家長事後就醫，初步診斷為：頭外傷、頸部挫傷、左大腿及左髖挫傷，未達到輕傷程度。

警方介入後，方姓家長原本主張只要班主任夫婦道歉，就息事寧人；但是等了一個多月仍沒有等到道歉。校方對此則表示，事情發生在學校，校方有一定責任，但因雙方對於毆打原因說法不一，學校無法處理。家長對此感到無法接受，於是簽字同意派出所拘留班主任夫婦。

事發一個月後，瀋陽市鐵西區委宣傳部發布通報稱，處罰涉事教師丈夫劉某行政拘留3日；而涉事教師金某存在違規有償補課行為，已遭開除。該校校長也因管理不周，遭免職。網友對此議論紛紛，直呼涉案教師不配為人師表，「這位老師的素質有待提高」、「請先向家長道歉」，也有網友認為「有償補課要嚴查」。