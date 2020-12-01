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5歲女童遭猥褻染性病 86歲翁下的手！7子女切割：該關就關

中國新聞組／北京1日電
受害五歲女童。（取材自幫一幫團）
受害五歲女童。（取材自幫一幫團）

一戶從貴州到泉州晉江打工的家庭，將5歲女兒交給房東的86歲父親照顧，沒想到孩子前段時間被檢查出得了性病，下手的正是幫忙看照的老爺爺。一家人痛心不已，也指控房東一家不積極處理，逕自與老爺爺切割，並始終未做出賠償。

第一幫幫團報導，5歲的萱萱（化名）因下體出血，就醫被檢查出得了尖銳濕疣，而醫生更直言孩子遭到性侵，「去醫院看的時候，醫生就叫我們報警，他說我們小孩子被人性侵了。」萱萱父親表示。

報警後，萱萱在派出所指認，向她伸出魔爪的是房東的86歲父親。萱萱父親說，「他把她褲子脫了、抱到床上去，給她一塊錢，要不就給她一塊餅乾。叫她不能跟爸爸媽媽說，也不能跟爺爺奶奶說，那就說明不是第一次了。」

萱萱父親說，房東常年不在家，老爺爺雖有七個子女，但少有人來探望，平時都待在家中。出於信任，萱萱家人有事外出時，都是委託老人幫忙代為照看孩子。

涉嫌猥褻罪老人蔡某僅承認摸了孩子下體。（取材自幫一幫團）
涉嫌猥褻罪老人蔡某僅承認摸了孩子下體。（取材自幫一幫團）

對於孩子的指認，涉嫌猥褻的蔡姓老爺爺一開始並不承認，說只是摸了孩子下體，「每一次來我這邊坐，都是我抱著一起看電視，我沒有捏她，只是抱著的時候，我摸著下體。」

蔡某孫子。（取材自幫一幫團）
蔡某孫子。（取材自幫一幫團）

房東一家至今未對萱萱一家做出任何賠償，家屬對老爺爺做出的醜事雖感到氣憤，但談到賠償時卻表現出了無所謂的態度，甚至談到懲處時，孫子更說「該關就關，反正我們也無所謂」。

賠償無法拿到，讓萱萱的病情一拖再拖。目前，晉江市檢察院已經幫助萱萱父親申請到了1萬元人民幣（約1520美元）的民政救助金，孩子已經開始前期治療。

房東 性侵 人民幣

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