認識才兩天…深圳男性侵醉酒女同事 一審判刑三年半

微博網友稱，其女友剛入職一家國際物流公司，在參加新員工聚會後，被認識僅兩天的同事帶走並強姦。（取材自微博）

深圳一個女子早前在新員工聚會上，醉酒後被強姦，這起案件經歷半年時間，終於獲得一審判決，男子被判刑有期徒刑三年六個月。

澎湃新聞報導，據被害者曾姓女子的友人所言，案發至今已過去半年多時間，這半年期間，曾女和律師、友人一刻都沒有放鬆過，最終堅持到法院作出判決。

據深圳市寶安區人民法院的刑事判決書顯示，2020年5月15日19時許，被告人鄒男與曾女及其他同事參加公司組織的聚餐活動，兩人均有飲酒。當日22時許，鄒男與曾女於聚餐結束後一同乘坐滴滴網約車 離開，到達曾女住處附近後，因曾女的醉酒狀態逐漸加深，不能正常行走，鄒男便產生與其發生性關係的想法，將曾女帶至寶安區沙井街道翔豐時尚酒店306房，然後強行與曾女發生性關係。

法院一審判決，根據被告人鄒男的犯罪情節及悔罪表現，判處有期徒刑三年六個月。

澎湃新聞此前報導，5月18日，有微博 網友稱，其女友剛入職一家國際物流公司，在參加新員工聚會後，被認識僅兩天的同事帶走並強姦。事發後，她於16日至17日多次向深圳當地警方報警。但隨後警方工作人員稱，「顯示是已經以『自願（發生關係）』結束了。」