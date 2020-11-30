女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

浙江農林大學一名女大生爆出賣淫，還在新浪微博 帳戶寫「姆苟日記」，詳細記錄在校賣淫過程；女大生恩客從校園同學到社會人士，還傳出染上愛滋病，全校男同學陷入恐慌」引發熱議，校方證實該名學生是學校大一新生，正在杭州一間精神病專科醫院住院治療。

浙江農林大學一名夏姓女大生將賣淫行為寫成「姆苟日記」並放上網，內容露骨引發爭議。（網頁截圖）

綜合媒體報導，微博近日瘋傳浙江農林大學夏姓女大一生私下從事賣淫，內容寫道「（女大生）有性癮，社會人的活也接、學校的男生也接。還在微博上寫做雞日記，詳細描述了她的嫖客們，什麼部長啊、班長、話劇社長、足球 隊長之類的……現在已經得了HIV，還被學校開除了」。

據悉，女大生在微博名稱為「小姆苟呢」，並撰寫「姆苟日記」，詳細描述性交易過程。貼文引爆網友熱議，甚至有人出面爆料「同學就在這所大學就讀，據說很多男同學都去驗愛滋了」。

事後女大生本人也發文澄清，強調「學校並沒有開除我，…我的情節根本不嚴重，如果嚴重的話學校會不開除我嗎？所以我只是犯了一個不是特別大的錯誤」。

女大生也表示對於賣淫並不後悔，直言「你靠勤工儉學，我靠賣淫，我又沒傳播HIV」，認為網友不應該公審。

另據觀察者網報導，浙江農林大學29日證實，引起爭議的女孩確實是該校大一新生，並在家長陪同下於杭州某精神病專科醫院住院治療。浙江農林大學也表示已成立工作組，相關情況正在調查中。

目前，網路謠傳全校男同學都陷入恐慌，紛紛到醫院檢驗是否感染性病，詳細情節仍有待釐清。