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河北看守所虐死嫌犯！噴催淚瓦斯、抽打…酷刑達8小時

中國新聞組╱北京30日電
河北省石家莊市新樂市看守所傳出將嫌疑人虐待致死案。圖為看守所資料照。（取材自瀟湘晨報）
河北省石家莊市新樂市看守所傳出將嫌疑人虐待致死案。圖為看守所資料照。（取材自瀟湘晨報）

河北省石家莊一間看守所內，一名的嫌疑人出現幻聽幻覺後，在監區隨意走動，然而看守所人員卻無視醫護人員意見，違規對其使用非制式約束帶、戴上手銬腳鐐，甚至進行噴辣椒水、以鞋子抽打、在高溫環境下捂被子等虐待行為。嫌疑犯高某在遭受近8個小時折磨後，突發抽搐症狀死亡，案情細節近日曝光，引發譁然。

瀟湘晨報報導，12309中國檢察網近日公布檢察院的起訴書，披露案件細節。2019年7月28日晚間在河北省石家莊市新樂市看守所內，因涉嫌危險駕駛罪遭羈押的高某某出現幻聽幻覺、胡言亂語，在監室內隨意走動。

時任看守所帶班領導、指導員陳某沒有聽從醫護人員的建議救護，反而指使輔警為高某戴上了手銬、腳鐐。其後又使用公安部嚴禁使用的非制式約束帶，穿過手銬、腳鐐將高某束縛在監室內床上。由於高某持續掙扎喊叫，在場多位輔警用催淚噴射器噴射高某。之後數個小時內，輔警多次拿鞋抽打高某的臉、嘴、臀部；並多次辱罵長達20分鐘。

到了29日凌晨4時30分，輔警在看守所高溫下將被褥折成3層，多次捂蓋高某身體長達1小時20分鐘，高某某持續掙扎、掙脫。上午6時左右，高某在被折磨約8小時後，出現全身抽搐等異常狀況，經搶救無效死亡。

經法醫鑑定，高某遭受限制體位、噴催淚瓦斯、毆打、高溫天氣下蓋3層被褥等外來傷害，為導致其死亡的原因之一。涉案輔警陳某、姚某、童某、田某等人，被依刑法虐待被監管人罪追究刑事責任。

高溫 公安 中國

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