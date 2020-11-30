我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：感恩節後確診會狂飆 防疫限制須延到聖誕

等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

浙江醫院管理不周 病患遭打飛眼珠…數小時後才被發現

中國新聞組／北京30日電
樂清三院精神科門口。（取材自北方法制報）
樂清三院精神科門口。（取材自北方法制報）

溫州樂清市第三人民醫院傳出照顧病人不周，一名女子反映患有嚴重精神疾病的父親長期住院；6月某天接獲院方通知父親跌倒受傷，然而到院一看，父親已神智不清、眼球更快掉出來。事後發現，父親在院內遭其他病人毆打，期間竟無人員巡防制止，導致傷患在3小時後才被發現。

北方法制報報導，孫小姐的父親受傷後，由溫州醫科大學醫師手術治療，當時更質疑這種傷口不像是跌倒的，應是人為造成。孫小姐決定報警，並在警方陪同下調閱病房監視器，發現事發當晚9時多，父親遭同病房患者毆打長達10分鐘，而數小時內，病房都沒有人值守巡查，直到夜裡12時才發現此事。

孫小姐父親的傷勢。（取材自北方法制報）
孫小姐父親的傷勢。（取材自北方法制報）

孫小姐認為院方需為管理不到位負責，因此求償；但院方在支付手術費用後，對賠償事項百般推脫。11月初，醫院方表示願意賠償孫小姐11萬元（人民幣，下同，約1.6萬美元），但孫小姐認為父親屬於五、六級傷殘，應得到達60萬元（9萬美元）的賠償。商方和解破局。

據報導，樂清三院工作人員受訪表示，事發當晚9時多有護士巡查過，且每隔一、兩個小時巡查一次，並宣稱施暴的患者等著護士巡查完後才襲擊孫小姐父親。他們並表示，孫小姐父親在遇襲過程中幾乎毫無反應，也沒有聲音發出，因此巡查人員未能察覺。

另外，他們還指出，如今孫小姐父親恢復狀況良好；醫院並非不願賠償，但要等患者病情穩定下來才談賠償問題。截至目前，雙方仍然沒有就此達成共識，孫小姐表示將會向法院提起訴訟。

美元 人民幣

上一則

河北看守所虐死嫌犯！噴催淚瓦斯、抽打…酷刑達8小時

下一則

福建三明「魔性」主題曲 MV上線1天 點閱破億

延伸閱讀

浙官網檢索有漏洞 3個月竟罰逾18萬件嫖案

浙官網檢索有漏洞 3個月竟罰逾18萬件嫖案
四川也開放接種疫苗 200元1劑

四川也開放接種疫苗 200元1劑
也芮護士助理課 11月底前註冊優惠

也芮護士助理課 11月底前註冊優惠
人民幣200元/支 四川新冠疫苗已有人接種

人民幣200元/支 四川新冠疫苗已有人接種

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
王某將妻子「屍體」抱至自家電動三輪車後車廂。（取材自澎湃新聞）

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

2020-11-24 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單
馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事