浙江醫院管理不周 病患遭打飛眼珠…數小時後才被發現

樂清三院精神科門口。（取材自北方法制報）

溫州樂清市第三人民醫院傳出照顧病人不周，一名女子反映患有嚴重精神疾病的父親長期住院；6月某天接獲院方通知父親跌倒受傷，然而到院一看，父親已神智不清、眼球更快掉出來。事後發現，父親在院內遭其他病人毆打，期間竟無人員巡防制止，導致傷患在3小時後才被發現。

北方法制報報導，孫小姐的父親受傷後，由溫州醫科大學醫師手術治療，當時更質疑這種傷口不像是跌倒的，應是人為造成。孫小姐決定報警，並在警方陪同下調閱病房監視器，發現事發當晚9時多，父親遭同病房患者毆打長達10分鐘，而數小時內，病房都沒有人值守巡查，直到夜裡12時才發現此事。

孫小姐父親的傷勢。（取材自北方法制報）

孫小姐認為院方需為管理不到位負責，因此求償；但院方在支付手術費用後，對賠償事項百般推脫。11月初，醫院方表示願意賠償孫小姐11萬元（人民幣 ，下同，約1.6萬美元 ），但孫小姐認為父親屬於五、六級傷殘，應得到達60萬元（9萬美元）的賠償。商方和解破局。

據報導，樂清三院工作人員受訪表示，事發當晚9時多有護士巡查過，且每隔一、兩個小時巡查一次，並宣稱施暴的患者等著護士巡查完後才襲擊孫小姐父親。他們並表示，孫小姐父親在遇襲過程中幾乎毫無反應，也沒有聲音發出，因此巡查人員未能察覺。

另外，他們還指出，如今孫小姐父親恢復狀況良好；醫院並非不願賠償，但要等患者病情穩定下來才談賠償問題。截至目前，雙方仍然沒有就此達成共識，孫小姐表示將會向法院提起訴訟。