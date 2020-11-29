根本是勒索！職業差評師要外賣店家給1800元就刪評

職業負評師與外賣業者對話截圖，以及特意匿名留下的負評。（取材自人民網）

今年疫情關係，讓外賣生意更加火熱，因而商家、平台越來越注重顧客評價。近日傳出有「職業差評師」利用店家害怕差評的心理，進行勒索，每次索價1200至1800元人民幣 （約273美元）就可刪差評；這些差評師也會拉幫結派，幫競爭店家「刷單」打壓其他店鋪，為市場秩序帶來不良影響。

法治日報報導，一名開店的趙先生稱，10月下旬，他發現自己的店，一連收到7條負面評價，如「吃到蟑螂腳」、「牛肉發臭」、「雞蛋和青菜是生的」等；當晚，他就被一名陌生人加微信 ，以訊息勒索「1800全刪」，與此同時，廣州一家店主也被「職業差評師」勒索，最後支付1300元息事寧人。

報導指出，「職業差評師」就是指依靠差評謀生的人。他們活躍於各大電商外賣平台，或利用商家懼怕差評的心理，進行大額勒索，讓不少商家「啞巴吃黃連，有苦說不出」。

據報導，外賣商家張先生稱，也遇到了「職業差評師」，對方在購買他們家的饃之後，謊稱自己牙齒受損，並出示醫院檢測報告，索要800元醫療費。在尋求醫生的專業判斷後發現，牙齒受損長久形成而非食物導致。另一外賣商家周先生稱自己常常受到「差評」勒索錢財，「身體不適」的理由最多，由於這種理由核實難度大，迫使很多商家不得不花錢保住自家店鋪。

張先生也指出，他們片區有專門做「職業差評師」的團伙，不少銷量高的大店鋪都中了招，被勒索了不少錢財。張先生說，「好多像那些比較大的商家，也有被敲詐的經歷，幾千幾千地往外賠，不可能不做生意嘛。」另一位外賣商家也說，有些顧客下單故意寫負評，就是為了吃霸王餐，很多店家小本生意，只能忍氣吞聲，接受各種「碰瓷。」

報導稱，從各個平台流傳的訊息截圖，「職業差評師」用詞相當直接，表示「混飯吃，看下多少全刪」，在店家求饒「我上有老下有小真的很不容易」後，附上嘲笑表情符號回「還不捨得花錢啊」，引起店家群起反彈。

中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭寧說，若「職業差評師」借打假之名，向商家勒索錢財牟利，其行為就構成敲詐勒索罪。法制日報在報導中提到，市場監管部門、網信部門、公安 部門應加強對「職業差評師」的監管，打擊違法行為，暗示官方即將出手整治。