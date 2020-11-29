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蛋殼公寓斷金流 女房客不甘被驅趕 拿刀「維權」

記者呂佳蓉／綜合報導
北京蛋殼公寓總部前來維權的民眾。（新華社）
北京蛋殼公寓總部前來維權的民眾。（新華社）

受疫情影響，不少租屋平台相繼倒閉，長租公寓平台「蛋殼公寓」近日因債務問題影響租戶與房東權益，有房東因為拿不到租金，竟用停水、電、網招數趕走租客，也有女房客不甘被驅趕，拿刀子「維權」。從11月初起，蛋殼公寓北京總部天天擠滿來維權的民眾。

新華社報導，前來維權的民眾有兩大群體，一為租戶，另一為房東。租戶已先向蛋殼公寓預繳租金，但卻遭到房東驅趕；房東則是多月未收到房租，要租客走人，繼而引發糾紛。

租客王紅玉（化名）是一名北漂青年，她今年6月與蛋殼公寓簽租房合約時，已將一整年的租金3.9萬元人民幣繳給蛋殼公寓，合約到期日是明年6月。她的房東則是兩年前將房源委託給蛋殼公寓出租，根據合約，蛋殼公寓應按月付房租給房東，但房東已1個多月沒收到房租。

王紅玉表示，房東和她都是受害者。儘管居委會居中調解、警察到場緩頰，但房東仍要她立刻搬家，並將房門給卸了，逼她離開，王紅玉則哭著抱著「民法典」坐在房內，堅持她的權益。

前來維權的中老年人大多為房東，一名老太太表示，她的先生罹患癌症，為了照顧先生與孫子，她將自家房子委託蛋殼公寓出租，用租金加退休金，在孫子學校附近租房住。現在她拿不到蛋殼公寓付的房租，無力再交自己的這份房租。

對於蛋殼公寓鬧出的糾紛，北京市住房和城鄉建設委員會房屋租賃處一名工作人員表示，「目前我們只能做到督促蛋殼去履行職責」。

蛋殼公寓2015年成立，在中國13個城市，共有40萬間左右的房源。今年1月蛋殼公寓在美國上市，但在2月起就傳出資金斷裂的問題，該公司總負債據稱高達90億元人民幣，股價也已下跌了90%。

新華社評論文章指出，蛋殼公寓事件「該好好管管了」，完善長租房政策，擴大保障性租賃住房供給，促進租房市場健康發展，關鍵就在監管。

房東 租金 租客

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