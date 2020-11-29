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誓為慘死槍下兒孫討公道 78歲婦拾荒追兇12年

中國新聞組／北京29日電
78歲的常桂香希望在有生之年親眼看到殺人兇徒馬某付伏法。（取材自華商網）
78歲的常桂香希望在有生之年親眼看到殺人兇徒馬某付伏法。（取材自華商網）

河南駐馬店78歲老太太常桂香的2個兒子及1個孫子，12年前因為田地承包糾紛慘死獵槍槍口，常桂香拾荒12年，奔波申訴、為慘死的兒孫追兇，案件日前在泌陽縣人民法院第八審判庭開庭審理，犯罪嫌疑人馬某付將被審判。

華商網報導，78歲的常桂香說，「在我有生之年，我要親眼看到殺人兇手伏法」。她回憶，2007年2月24日，因為村里荒地承包糾紛，41歲二兒子、32歲四兒子和19歲大孫子，被村民馬某謙的大兒子、當年35歲的馬某付持獵槍打死。

槍殺案發生後，泌陽縣公安局立刻成立專案組展開偵查追捕，涉案的4名犯罪嫌疑人相繼歸案，但馬某付一直在潛逃。

2011年9月，泌陽縣人民法院以故意殺人罪，判處馬某貴（馬某謙二兒子）12年徒刑、閆某政（馬某謙大女婿）11年徒刑、李某忠（馬某謙小女婿）11年徒刑，賠償被害人家屬30餘萬元。

2013年1月，駐馬店市中院以故意殺人罪判處馬某謙死刑，緩期二年執行，並對其限制減刑。2013年9月，河南省高院維持原判。2019年9月13日，泌陽警方在廣東東莞市大嶺山鎮租住屋內抓獲隱姓埋名、躲藏在此的逃犯馬某付。馬某付歸案後對持獵槍殺死3人的犯罪事實供認不諱。

一審馬某付判處死刑，常桂香的律師說，被害人家屬認為法院認定被害方並無《刑法》意義上的明顯過錯，但在一審民事判決卻依然認定被害人存在20%的過錯，僅判決被告人承擔80%的賠償責任，受害者家屬不能接受，希望二審法院依法糾正，且馬某付逃匿12年，被抓獲後從未向被害人親屬表示道歉，亦未支付相應賠償金額，使得被害人親屬遭受二次精神創傷，現特向法院請求附帶民事賠償金額125餘萬元，以彌補因被害人死亡所造成的經濟損失，以及多年來被害人親屬所遭受的精神創傷。

公安 高院

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