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嫌太吵！4月大男嬰屍棄冰箱 中國籍父母在日本被捕

中國新聞組／北京29日電
事發公寓。（取材自環球網／圖源：日媒）
事發公寓。（取材自環球網／圖源：日媒）

日本埼玉縣一對中國籍男女26日涉嫌將4個月大男嬰屍體遺棄在冰箱裡而被逮捕，女子供稱，會嬰兒放進冰箱是因為「他的哭聲太吵」。

環球網引述日本富士電視台報導，埼玉縣警方接到來自川口市及當地兒童諮詢所的報告，稱一直未能與一名今年7月在當地出生的男嬰取得聯繫，也未能獲悉其安危情況；警方隨後展開調查，並在川口市一間公寓的冰箱內發現了嬰兒的屍體。

報導稱，日本電視台援引警方消息稱，這對中國籍男女同居在這間公寓內；警方進入公寓內並詢問二人嬰兒在哪時，女子指向冰箱並稱：「孩子在那裡。」

據「The Japan Times」報導，嬰兒的母親為27歲阿依古麗˙阿力木（Ayiguli Alimu），另外還有其24歲丈夫伊力亞爾˙瓦哈普（Yiliyaer Wahapu）與自己同居，夫妻倆稱孩子是親生的。

孩子的母親阿力木表示，因為受不了孩子的哭鬧聲，所以才會一氣之下將嬰兒放進冰箱「冷靜一下」，但卻未曾料到孩子就這樣死亡，最後只好將孩子的屍體留在冰箱內。據悉，阿力木在7月分娩，但目前還不清楚嬰兒何時死亡，一切尚在調查中。

富士電視台稱，這對男女已被警方逮捕，目前尚不清楚二人是否承認共謀。

據報導，警方發現這名嬰兒時，其屍體已經開始腐爛，無法辨別具體外觀。調查人員將對屍體進行解剖，並繼續調查此案。

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