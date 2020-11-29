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河北婦遭丈夫家暴、淋汽油險死 卻不能報銷醫保

中國新聞組／北京29日電
祁俊芳在醫院接受治療，她全身血肉模糊被紗布包裹。（取材自南國今報）
祁俊芳在醫院接受治療，她全身血肉模糊被紗布包裹。（取材自南國今報）

河北省張家口市女子祁俊芳約20年前帶著兒子再婚，沒想到常被丈夫家暴，雙方隨時一言不和就大打出手，今年10月在家中被酒後的丈夫淋汽油點燃，全身重度燒傷，至今病情仍不穩定。

香港01報導，因為涉及第三方故意傷害，祁俊芳無法進行醫保報銷，其家人需要負擔高額醫藥費。而祁俊芳的兒子馬曉楠透露，傷害母親的人是他的繼父，雙方20年來經常吵架，而且繼父經常動手打人，「他動手時，看見什麼就拿什麼打，像啤酒瓶之類的，直接就打到媽媽的頭上。」

對於此次事件，馬曉楠說，「我聽我表姐說，當天晚上7點，我母親準備休息，繼父喝了酒從外面回來，和我媽吵了起來，繼父又動了手，可能是覺得不解氣，就從家裏找出一桶汽油澆到了我媽身上，然後拿打火機點燃了。」

報導說，目前馬曉楠的繼父已經被警方拘留，但祁俊芳在醫院救治了近50天，仍處於危險期。祁俊芳的診斷證明顯示，她身體多處特指部位Ⅱ度或Ⅲ度燒傷，低血容量性休克，呼吸道燒傷。她在第一次手術後感染嚴重，並伴有高燒，時而清醒時而昏睡，全身血肉模糊，被紗布包裹。

馬曉楠表示，醫生指祁俊芳的病情仍不穩定，只能等穩定後才能做第二次、第三次手術。因為涉及第三方故意傷害，因此不能走醫保報銷，只能全額支付醫藥費，「已經花了40多萬了，都是向親戚朋友借的，現在每天還有六七千元的帳單，醫生說後續治療預計還要50萬。」馬曉楠指，這對他的家庭來說是個巨額數字，雖然一籌莫展，但一定不會放棄救母親。

醫保 帳單 家暴

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