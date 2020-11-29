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廣東18歲娶14歲遭政府硬拆散 網：不能天天跟蹤 照樣睡一起

中國新聞組／廣州29日電
18歲高中生和14歲初中生舉行迎娶儀式並一起吃飯的視頻在網路上流傳，官方隨即責令女方回歸原家庭。（視頻截圖）
18歲高中生和14歲初中生舉行迎娶儀式並一起吃飯的視頻在網路上流傳，官方隨即責令女方回歸原家庭。（視頻截圖）

一篇「廣東一18歲高中生迎娶14歲初中生」的視頻近日引發熱議，上了微博熱搜，話題閱讀量1.1億。村幹部說，確有其事；網友說，家長不但不管，還給孩子辦婚禮，也是挺奇葩的了。

中新網報導，據廣東省汕頭市潮陽區委宣傳部官方微信公眾號消息，潮陽區貴嶼鎮政府28日就「網傳廣東一18歲高中生迎娶14歲初中生」的情況發布通報稱，經查，視頻中的人員係貴嶼鎮鳳新村盧某（男，17歲，已退學）一年多前與鄰村莊某（女，13歲，已休學）自由戀愛，因雙方父母法制觀念淡薄，今年11月26日為雙方按照農村風俗舉行婚禮，但未曾到民政部門申辦婚姻登記。

目前，貴嶼鎮政府和區民政部門已對雙方家長進行法制教育，責令其讓女方回歸原家庭，等於拆散小倆口。同時，將進一步對雙方當事人開展心理疏導，教育引導其樹立正確的婚姻觀念，並勸導其復學。

網路罵聲一片，網友說，「14歲還是個孩子啊…」「這個年齡段不是正備中高考的時候嗎？」「一個願嫁，一個願娶，又沒打結婚證，政府這次拉開了，但又不能派人天天跟蹤他們，他們照樣可以睡一起！除非按強姦未滿14歲的女孩抓起來。」「實話這種事在農村太常見了，初中輟學回家結婚生娃的一抓一大把。」

也有網友說，「還有這麼封建無知的父母，真的，教育是多麼的重要」、「怕不是女孩已經懷上了吧？」「他們最該學的是性教育」。

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