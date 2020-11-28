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安徽農婦用軟管勒死施暴男 檢察院：正當防衛

中國新聞組／北京28日電

「最高人民檢察院」微信公眾號27日發布6起正當防衛不捕不訴典型案例，進一步明確正當防衛制度的法律適用，統一司法標準，為促進嚴格執法公正司法提供有效指引。其中，安徽省樅陽縣周女正當防衛不起訴案在列。

觀察者網報導，2018年9月23日晚上7時許，許姓男子醉酒後駕駛電動三輪車路過許祠組農田時，遇見剛打完農藥正要回家的周女，遂趁機將周女推倒在稻田意圖強暴。周女奮力反抗，並在反抗過程中，用藥水箱上連接的一根軟管將許男頸部纏繞住。許男被勒住脖子後暫停侵害並站起來，周女為防止其繼續施暴，一直站在許男身後拽著軟管控制其行動。

據報導，二人先後在稻田裡、田埂上、許男駕駛的三輪車上對峙。二人對峙將近兩小時後，許男下車，上身斜靠著車廂坐在田埂上，周女也拽住軟管下車繼續控制許男的行動，許男提出軟管勒得太緊、要求周女將軟管放鬆一些，周女便將軟管放鬆，許男趁機想掙脫軟管。周女猛咬許男手指手背，同時用力向後拽拉軟管及許男後衣領。許男身體突然前傾、趴在田埂上，周女認為其可能是裝死，仍用力拽拉軟管數分鐘，後見許男身體不動也不說話，遂拎著塑料桶離開現場。次晨，周女在王姓村幹事的陪同下到現場查看，發現許男已死亡，遂電話報警、自動投案。

2018年9月24日，周女「投案自首」，9月25日因涉嫌故意殺人罪被安徽省樅陽縣公安局刑拘，28日樅陽縣公安局以周女涉嫌過失致死罪逮捕。同年11月28日移送樅陽縣人民檢察院審查起訴。人民檢察院經審查認為周女的行為可能正當防衛，於次年6月25日決定對周女不起訴。

中國刑法將正在進行的「強姦」與「行凶」、「殺人」、「搶劫」、「綁架」等嚴重危及人身安全的暴力犯罪並列規定，可以實行特殊防衛，造成不法侵害人傷亡的，不負刑事責任，體現了對婦女人身安全和性權利的充分保障和尊重。

報導表示，此案辦理中，檢察機關充分發揮訴前主導作用，依法及時作出不起訴決定，體現了對婦女權益的充分尊重和依法保障。

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