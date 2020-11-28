浙男常突然頭暈… 「釘子戶」卡頸竟10年

醫師在林先生的脖子頸動脈處發現了一根「潛伏」10年、3厘米長的鐵釘。（取材自錢江晚報）

多數人都知道頸動脈「傷不起」。前陣子，浙江台州醫院接診「頭暈症」患者林先生，醫師在他的脖子頸動脈處發現了一根3厘米長的鐵釘。好在這枚鐵釘「安分守己」，沒有撕裂林先生的動脈外壁，沒有導致大量血液流出。日前，經手術治療後，寄宿在林先生脖子上的「釘子戶」終於被拔除了。

錢江晚報報導，55歲的木工林先生一直被頭暈症困擾，他常常頭暈目眩，但過一會兒又沒事了。醫師都按治療頭暈療法給他開了不少藥，但吃了很久，也沒見效果。

最近，頭暈又一次突襲林先生，這一次他幾乎站不住，癱坐在地上，於是他到台州醫院求助。醫師建議他做頸部和頭顱的檢查。林先生去核磁共振檢查室進行檢查時，儀器「舉報」林先生身上攜帶金屬。

據報導，醫師安排他做了CT，結果發現頸椎有個地方突出，再細查下去，醫師最終在林先生的脖子上發現異樣：林先生頸動脈的位置似乎有一個異物。

台州醫院血管外科主任醫師趙文軍拿到林先生的檢查報告後，有些驚愕：「CT片顯示，有一個條形的異物橫穿頸動脈，這條血管是心臟向左側大腦輸送血液的主幹道，出現這種情況風險很大。」

趙文軍給他做了頸動脈造影。「這次看得很清楚，異物長約3厘米，直徑大概1毫米，應該是從頸部皮膚快速射入，橫穿頸動脈後，尖端抵住頸椎左側，另一頭剛好停在頸動脈血管外壁。異物在血管內的區域包裹了一團血栓，直徑有六、七毫米。血管的直徑本來只有8毫米，可能是因為血液經過這裡的通道變窄，附近的血管壁被沖擊得往外膨出。 」

趙文軍初步推測這個異物是一枚釘子。林先生一聽，感到有些「天方夜譚」。趙文軍分析，木工釘釘子是用氣槍，氣槍壓力強速度快，所以釘子進入頸部的過程沒有明顯疼痛和出血。加上林先生工作時注意力集中，沒注意到頸部的異常不是沒有可能。釘子位置已形成大片血栓，如果頸動脈被堵死就會中風 。

兩個多小時後，釘子被完整取出，受傷的頸動脈血管用一根4厘米長的人工血管替代，重建了心臟到大腦的動脈通道。

林先生甦醒後，看到這枚和自己共處十多年的釘子，不禁後怕。他反覆思量，「最有可能的是10年前做天花板吊頂時，木板挺硬的，釘子第一下沒進去，反彈回來扎到我身上」。