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「把五花肉切成女朋友的樣子」廣告惹議 網批變態

中國新聞組／北京28日電
中國一家廚具品牌營銷廣告日前播出惹議文案，其中一句「把五花肉切成女朋友的樣子」搭配切肉畫面，讓網友不禁聯想起近日的殺妻案。（取材自微博）
中國一家廚具品牌營銷廣告日前播出惹議文案，其中一句「把五花肉切成女朋友的樣子」搭配切肉畫面，讓網友不禁聯想起近日的殺妻案。（取材自微博）

中國某炒菜機品牌，近日因營銷文案中出現「把五花肉切成女朋友的樣子」，引起不少網友反感，認為在男子殺妻藏屍案、男子將主播女友殺害碎屍案等惡性案件近期接連發生下，相關字眼不合時宜，會讓人浮想聯翩。目前該句文案已被刪除。

新京報報導，該品牌的旗艦店在為了宣傳旗下的炒菜機，發布了一條做飯的視頻，在切五花肉的畫面時，配了這句文案。在引發不小的質疑聲後，其官方客服回應稱：「這句話想表達的是五花肉和女朋友一樣美美的，即便做菜希望菜出鍋的顏值是高的。」

新京報評論道，儘管客服努力撇清，仍避免不了輿論翻車的遭遇。事實上，就在前不久男子殺妻藏屍案、男子將主播女友殺害碎屍案等惡性案件接連引發關注的情況下，將「五花肉」跟「女朋友」關聯，還用上了「切」字，很難不讓人浮想聯翩，覺得是在玩不合時宜的梗。

事實上，就算客服說法說得過去，五花肉跟女朋友生拉硬拽式的類比，再輔以切五花肉的畫面，都會讓人覺得生理性不適：這是什麼樣的腦迴路，才會把女朋友跟五花肉放一塊說？

評論指出，商家藉梗賣貨，情侶藉梗調情。「化糞池警告」「感謝老公不殺之恩」的「出處」明明很血腥，可到了很多人口頭，就成了打情罵俏的梗。

這裡面，商家蹭熱點式玩梗，尤其讓人不適：從「旋風速絞，兩噸水警告」成為商家宣傳絞肉機質的營銷手段，到如今為了賣炒菜機宣傳把「五花肉切成女朋友的樣子」，都不見詼諧，只見惡臭。

本質上，這都是拿犯罪行為揶揄戲弄別人的傷痛，拿惡性犯罪行為開玩笑。不少人戲謔過後，卻忽略了背後是生命的消逝，是不幸的遭際。玩這樣的梗，也是對受害者及家人的二次傷害。戲謔調侃，當有底線，商家營銷，也該記得一點：「止於當止處」，方能不踰矩。

許多網友也批評，「廣告公司，這創意，是變態想出來的吧？」、「殺人碎屍案也拿來作廣告靈感源泉？我呸！」、「換成男朋友的樣子應該就不會那麼多人罵了，反而覺得搞笑」、「可能最近有些敏感吧，出了好多因感情原因把女友或者老婆分屍的新聞，看到了的確有點不舒服」。

中國

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