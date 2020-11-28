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她舉報班主任索賄反被其他家長澆熱水 找人「理論」遭刑拘

中國新聞組／北京28日電
針對「家長稱舉報班主任索賄後被其他家長潑熱水」一事，河北省滄州市教育局辦公室一名工作人員26日表示，目前已在調查此事。(取材自澎湃新聞)
針對「家長稱舉報班主任索賄後被其他家長潑熱水」一事，河北省滄州市教育局辦公室一名工作人員26日表示，目前已在調查此事。(取材自澎湃新聞)

河北滄州市民汪文月（化名）日前在網上發文稱，自己向當地教育局舉報兒子班主任索賄後，被洩露身分信息，遭到班級其他家長聲討、辱罵，甚至被潑熱水，她找人和其他家長「理論」，報警不被立案，反而對方報警後，她被行拘20天。對此，河北省滄州市教育局26日表示，目前已在調查此事。

澎湃新聞報導，河北省滄州市教育局辦公室一名工作人員26日表示，目前已在調查此事。至於涉事教師是否存在索賄行為，他表示，目前暫未有調查結果，不方便透露，將在調查結果出來後發布通報。

滄州市教育局石油分局一名工作人員26日則表示，「聯合調查組正在調查中，（調查結果）以後續通報為準」。

猛獁新聞報導，汪文月的孩子就讀於華北油田十二處學校小學四年級。汪文月稱，2017年9月，曹老師曾向其索賄，在一個多月內，她四次送去茶葉、現金等，價值4000多元人民幣(約611美元)；今年9月27日，汪文月致電市教育局和市教育局石油分局舉報，調查人員反饋稱舉報屬實，曹老師將受到處分。

汪文月稱，舉報曹老師後，她的舉報人身分就被洩露，繼而遭到部分學生家長聲討。10月14日，她去學校參加校長主持的「調解」，被一學生家長用熱水兜頭澆下。汪文月稱，氣憤之下，她的弟弟在班級群裡罵了幾句組織聲討她的家長，並在和她一起去組織者家理論時踢了對方的門；對方女兒兩次拳擊她的兒子，她找對方女兒理論並揪了其衣領，她和弟弟因此受到了行政拘留20天的處罰。

據報導，對此事件，華北油田十二處學校尚無回應。

學生家長安某則表示，當天沒人組織，是家長們自願去的，現場沒有罵人，也沒有聲討人。安某稱曹老師從教27年，人品非常好，受賄是不可能的。

在被關押三天後，汪女士因為患有低鉀症，出現了嚴重的身體不適，在11月2日，汪女士被解除拘留到醫院看病。報導說，汪女士提供了兩份「冀中公安局霸西分局行政處罰決定書」，她認為行政處罰書顯失公平。

據報導，該分局紀檢科一位工作人員19日稱，他們已經和曹老師調查取證過了，但有一些事實需要找舉報人核實，但一直沒聯繫上汪女士。該工作人員說，通過調查認定，曹老師的行為不是索賄，因為舉報人與曹老師是師生關係，為主動交好曹老師。

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