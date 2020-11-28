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毛洪濤「死諫」換來一紙「無異常」報告 網酸：白犧牲了

中國新聞組╱北京28日電
成都大學黨委書記毛洪濤。（取材自成都大學官網）
成都大學黨委書記毛洪濤。（取材自成都大學官網）

成都大學黨委書記毛洪濤上月被警方證實溺水死亡，他生前在微信朋友圈發布一封絕筆信，掀出與成都大學校長王清遠的鬥爭內幕，輿論認為毛洪濤是「以死明志」，要求官方調查真相。成都市聯合調查組27日表示，毛洪濤在朋友圈發的內容缺乏事實根據，與調查後的情況有出入，認為是毛洪濤焦慮情緒日益加重，才會採取極端行為。對於報告，網友酸「白犧牲了」、「以死上諫也得看看有沒有清官啊」。

綜合媒體報導，成都市聯合調查組27日發布「關於毛洪濤事件有關情況調查的通報」。調查指出，專業醫學評估認為，毛洪濤長期以來工作上出現明顯身心疲憊狀態，在較長時間內其焦慮情緒日益加重，在認知上逐漸形成一種思維定勢，並採取極端行為。

對於毛洪濤在絕筆信中指控王清遠「拉幫結派、排斥異己、獨斷專行」、「建立利益集團和獨立王國」，調查指出，談話對象普遍認為王清遠屬於學者型領導幹部，性格很直，有什麼不同意見，均直截了當、當面表達，有時比較固執，但沒有發現王清遠「獨斷專行」，也未發現「拉幫結派」的現象。

至於毛洪濤指控王清遠「披著學者的外衣，滿心名利追逐」、「營私舞弊、中飽私囊、無視群眾利益」，調查首先強調，王清遠是天府傑出科學家，2019年入選中國工程院院士有效候選人，學校班子成員和中層幹部普遍認為，王清遠不存在「披著學者的外衣，滿心名利追逐」的問題。

而在10月15日毛洪濤事件發生後，收到了反映王清遠的4件信訪件，其中3件帶有人身攻擊或個人訴求，另1件屬主觀臆測，經認真調查核實，未發現王清遠存在違紀違法行為。

調查最後也指，成都大學還存在學校管理制度機制不夠完善、學科建設發展不夠均衡、教職員工反映的問題解決不夠及時等問題。

對於這份報告，環球時報總編胡錫進在微博上發文，指自己傾向於相信調查報告的真實性，「眾目睽睽之下，無法有大規模偽造證據的空」，並說也有很多人是相信調查結論。

但網民則替毛洪濤叫屈，「死了就沒有話語權，這個犧牲不值得」、「唉……白犧牲了」、「好傢伙這得包公審案，託夢才行了」、「以死上諫也得看看有沒有清官啊」。

也有質疑成都大學校長王清遠，「這個報告就很離譜啊，這個校長一點問題都沒有」、「那這個書記為什麼要以死諫言?如果他真的撒謊了，那他撒謊有什麼好處呢，感覺這個報告反而引起了更多的問題」、「調查一圈校長成了工作模範了」、「看來王校長背後的實力真不是一般人動得了的」。

毛洪濤失聯前在微信朋友圈發出「絕筆信」。（取材自微博）
毛洪濤失聯前在微信朋友圈發出「絕筆信」。（取材自微博）

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