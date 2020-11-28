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為了30萬禮金被父母逼婚…安徽女躲進派出所求助

中國新聞組╱北京28日電
一名安徽女孩指自己被父母逼婚，換30萬彩禮給弟買房。(取材自澎湃新聞)
一名安徽女孩指自己被父母逼婚，換30萬彩禮給弟買房。(取材自澎湃新聞)

自稱來自安徽亳州的一名女孩，在網路發文求救，指自己被父母逼婚換30萬彩禮，逃離後，又被找到，被迫躲進湖南長沙一個派出所。該文引發網友關注，警方及市婦聯介入關切，女子母親知道事件被曝光暈了過去。

澎湃新聞報導，一名女網友「小飛俠嘟咔嘟」在貼文中稱父母多次逼迫她相親，「他們要讓我24歲訂婚，25歲結婚，把我嫁出去換30萬彩禮，我不願意這樣被安排人生，就遠遠逃開了」。

她逃跑後依靠在網上寫小說養活自己，沒想到又被父母找到。父母假扮物業，騙室友開了門。「他們對我動輒打罵侮辱，沒收手機、身分證逼迫我去工廠打工，哪怕我盡力逃離，卻一次又一次被抓到」，最後該女子被迫躲進湖南省長沙岳麓區西湖派出所求助。

女孩被逼婚博文引起熱議。(取材自微博)
女孩被逼婚博文引起熱議。(取材自微博)

據報導，父母之所以如此逼迫女孩，是因為她有一個弟弟，將來要靠她出嫁的禮金補貼弟弟買樓。

該女子的發文引發眾多網友關注，網友驚訝說「都2020年了，居然還有這種事？」建議她「能跑多遠，跑多遠」，還有多位網友前往派出所看望女孩；西湖派出所民警證實確有此事，長沙市婦聯也介入關切。

紅星新聞報導，長沙市婦聯與湖南省婦聯都趕到現場協助調解。一位到現場看望的網友說：「事情沒有帖子裡說的那麼嚴重，她現在看起來好了許多。」而當女孩母親獲知逼婚事件曝光後，就暈了過去。

女孩為躲逼婚，向長沙市公安局岳麓分局西湖派出所求助。(取材自微博)
女孩為躲逼婚，向長沙市公安局岳麓分局西湖派出所求助。(取材自微博)

一名權威人士說，女孩平時從事寫作相關職業，「她有弟弟，還在上大學，並沒有逼婚騙彩禮給弟弟買房的事，而且父母之前從來沒有打過她。」

女孩昨天在微博表示，經婦聯、警方調解，雙方寫了承諾書，父母答應不強制把她帶離長沙，她會繼續生活在長沙，也不會回家結婚。

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