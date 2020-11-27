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58歲大爺網戀 見面10天轉給她160萬元 鬧掰後被判贈與

中國新聞組／北京27日電
58歲的詹勇說，戀愛沒談好，結婚沒結上，還白白損失了近百萬元。（取材自猛獁新聞）
58歲的詹勇說，戀愛沒談好，結婚沒結上，還白白損失了近百萬元。（取材自猛獁新聞）

58歲北京大爺詹勇(化名)去年通過婚戀網找到一位46歲「平和嫻淑」的女性，奔著結婚的目的，在見面10天裡轉給對方160萬元人民幣(約24萬美元)。後來，兩人鬧掰，對方返還72.5萬元，剩餘的錢遲遲未還，兩人鬧上法庭，兩次審理均判錢款屬「贈與」。

猛獁新聞報導，談起這段荒謬的經歷，詹勇真想扇自己十巴掌。

2019年5月，提前退休的詹勇，想要找一個老伴共度後半生，5月中旬，他在婚戀網上認識了46歲的離異女人陳夢(化名)，兩人在微信上聊的火熱。

2019年6月10日，詹勇飛到廣州在賓館見到陳夢，兩人開啟同居生活。按口頭約定「如果結婚，婚後購房由男方出資」，詹勇在2019年6月13日、6月20日、6月21日分別轉給對方10萬元、100萬元、50萬元，9月10日又給陳夢轉了生活費8萬元，共計費用168萬元。其中，有10萬元是委託陳夢租房用的，陳夢也於6月15日租一套月租7000元的兩居室。

但同居一個多月後，詹勇發現陳夢開始不回家，又因各種瑣事爭吵不斷，男方認為女方貪圖錢財，女方認為男方玩弄感情，兩人11月初徹底鬧掰。

詹勇要求陳夢還錢，陳夢4次只還72.5萬元，他就告上法庭。今年5月22日，廣州市荔灣區人民法院一審審理判決中，法官認為10萬元租金和8萬元生活費，雙方同居過，不屬於不當得利，150萬元的轉帳，是男方在給付女方的時候以「辭去工作」為附條件，是有條件的贈與。

今年8月17日，廣州市中級人民法院審理，駁回詹勇的上訴請求，維持原判。

詹勇說，他已經委託了代理律師，準備申請再審。

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