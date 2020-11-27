女保潔誤入男浴室罰2000元 杭州物業：撞見領導洗澡 很嚴重

張大姐稱，她一個月才拿3400元，罰2000對她來說太多了。（視頻截圖）

張大姐負責浙江杭州崑崙中心大廈的保潔工作，12日中午1時45分左右，她沒敲門就進入大樓裡的男浴室拿工具，正好撞見有領導在裡面洗澡，結果物業公司罰了她2000元人民幣 (約305美元 )。這讓大姐很難接受，為了討個說法，她決定曝光自己的失誤讓網友來評評理，引發網友論戰。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，張大姐稱，姐沒想到中午還會有人洗澡，再加上當時她靠近浴室也沒聽到有水聲。當時裡面沒關門，她沒到裡面去，也沒聽到聲音，拎了桶就走。裡面有人喊，「大姐你怎麼開門不敲門？」張大姐這時才發現浴室裡有人在洗澡，她回說，「我沒有看見裡面有人，對不起」，並馬上離開現場。

張大姐說，她進門時是低著頭進去的，對方洗澡沒關門，但張大姐保證自己啥也沒看到。當時那名男子應該也是從洗澡間的玻璃看到張大姐的身影。

張大姐稱，她一個月才拿3400元，罰2000對她來說太多了。

網易自媒體「鏟屎官輕體驗」報導，張大姐和兒子之前找物業問過處罰2000元的標準是什麼，對方給的答覆是「你犯的錯誤太嚴重了」。

物業經理表示，張大姐撞見了領導洗澡，比較嚴重，如果想留下來就要接受處罰。

對此，網友紛紛表示，「罰款金額已經超過工資的50%早就違法了」、「罰款不能超過工資的20%，且所剩工資金額不得低於當地最低工資標準，否則屬於違法行為」、「應該敲門的！教育 一下就行了…罰款就算了…」、「處罰太過」。

但也有網友表示，「這要是男保潔闖女浴室呢，不在於領導洗不洗澡，就是這個事情本身就比較嚴重」、「罰的好，保潔有的時候真的是完全不顧忌」。