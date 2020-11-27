醫療疏失？ 湖北啤酒大王、金龍泉啤酒創始人李大紅腦死

11月10日，李大紅被醫院宣布腦死亡。（取材自上游新聞）

湖北啤酒大王、金龍泉啤酒創始人李大紅近日聽障手術後腦死亡，家屬質疑醫院手術不規範，術後沒多久患者就出現了高血壓 等狀況，「降壓藥都是一個多小時後才給到」，且由耳鼻喉科醫師操刀腦外科手術。院方回應，家屬索賠2100萬元人民幣 (約321萬美元)，且威脅醫院，協商至今未果。對家屬質疑的搶救問題，院方暫未回覆。

湖北知名企業家、金龍泉啤酒創始人李大紅因做了「右耳聽神經瘤切除+耳蝸植入」手術腦死。（取材自楚天都市報）

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上游新聞報導，11月25日，是李大紅腦死亡的第15日。69歲的他在海南省的博鰲超級醫院做了「右耳聽神經瘤切除+人工耳蝸植入」手術；手術後出現顱內血腫、顱內高壓，即便小腦被切除部分仍搶救效果甚微。11月10日，李大紅被宣布腦死亡。

李大紅被宣布腦死亡後，其家屬向院方提出諸多質疑。令人瞠目的是，病例上李大紅被寫成「患兒」、「先天性耳聾」，病例上同一醫師的簽字筆跡明顯不同。

博鰲超級醫院方姓副院長25日說，這是書寫病例時犯低級錯誤所致。

報導指出，因為右耳內長了一個聽神經瘤，今年8月12日，李大紅入住北京 某知名醫院，做切除聽神經瘤的術前準備。該院一名韓姓教授建議，去博鰲超級醫院做此手術。9月14日，李大紅住進海南的博鰲超級醫院。9月16日，韓姓教授從北京乘飛機趕到海南，準備給李大紅做手術。

李大紅的家屬許先生介紹，9月17日，李大紅手術後，出現頭疼、頭暈、噴射性嘔吐後昏迷；隨後推進手術室，再次搶救。18日，李大紅神志深昏迷，無自主呼吸，隨後轉入海南另一家醫院治療；11月10日，李大紅被宣布腦死亡。病例記載，李大紅在ICU病房內出現前述症狀的原因為「考慮顱內血腫，顱內高壓引起」。

錄音顯示，李大紅家屬問院方，在ICU病房內，沒有降壓藥，直到50多分鐘後，才從別處調來降壓藥，會不會耽誤治療時間？院方答，降壓藥不是ICU病房內的常備藥。

多位醫學專家告訴記者，給李大紅做此手術前，要做凝血檢查，這屬基本常規操作。錄音還顯示，李大紅家屬問院方，術前為什麼不做凝血檢查？院方並未回覆。

報導說，談判多次後，博鰲超級醫院願意給予李大紅家屬補償。方副院長稱，雙方就補償數額未達成一致。