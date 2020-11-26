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武漢理大研究生不堪壓迫自殺 時隔2年涉事導師疑又可招生

中國新聞組／北京26日電
陶崇園前年在宿舍跳樓輕生。（取材自微博）
陶崇園前年在宿舍跳樓輕生。（取材自微博）

武漢理工大學研究生陶崇園前年在宿舍跳樓身亡，家屬其後揭發死者長期被導師王攀肆意使喚，甚至要求陶叫他作「爸爸」，令他精神崩潰輕生。王攀事後被學校停止研究生招生資格。有網民爆料，校方日前公告，「王攀」一名出現在碩士研究生招生資格審核教師名單之中。該校黨委宣傳部25日證實的確是陶崇園導師王攀，但強調並非最終名單。

來源：YouTube

新京報報導，王攀為武漢理工大學自動化學院教師，2018年3月26日，其指導的碩士研究生陶崇園墜樓身亡。陶崇園姊姊曾公開表示，陶崇園承受王攀的「精神摧殘」，最終墜亡。

香港01報導，武漢理工大學研究生院官網20日發布「關於學校2020年通過博士、碩士研究生招生資格審核的教師名單公示」，王攀位列通過碩士研究生招生資格審核教師名單之中，公示期截至27日止。不過，有關公示目前已被刪除。

另據新京報報導，該校黨委宣傳部工作人員25日表示，「確實有這個事情，學校現在是根據相關規定進行（導師）研究生招生資格的審查，審查正處於名單公示期，最終結果還要看公示情況。」

報導說，陶崇園姊姊25日表示，她已聽說王攀恢復研究生招生資格消息，家屬「應該不會」對學校的行為提出異議。「學校之前調查後說他（王攀）沒有過錯，那時就已經決定事情走向了。我們提出異議也沒用，只能說無能為力。」

招生 武漢 香港

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