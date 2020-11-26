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情殺? 河南女紀委書記被殺害後拋屍黃河 嫌犯已落網

中國新聞組／北京26日電
鄧輝屍體撈獲現場。（視頻截圖）
鄧輝屍體撈獲現場。（視頻截圖）

河南省新鄉市原陽縣福寧集鎮，女紀委書記鄧輝失蹤多日，警方近日在黃河撈出其遺體，疑因情感糾紛被殺害、分屍。偵查發現原陽縣李某濤有重大嫌疑，公安17日將他抓獲。李某濤到案後，對殺人拋屍的犯罪事實供認不諱，已被採取刑事強制措施。

平安中牟消息，河南省鄭州市中牟縣3日發生一起刑事案件，鄧某（女，37歲，原陽縣人）被殺害後拋屍黃河。目前，嫌犯李某濤（男，45歲，原陽縣人）已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

澎湃新聞報導，有權威人士26日確認，該案件中的鄧某，就是原陽縣福寧集鎮女紀委書記鄧輝，而嫌犯李某濤是三旺莊村村支部書記。

據封面新聞報導，原陽縣紀委證實，鄧輝確是原陽縣福寧集鎮紀委書記，鄧輝已經多日沒有上班。

新京報報導，曾與鄧輝有過接觸的村幹部證實，鄧輝工作能力較強，做事情認真嚴謹。這名村幹部透露，2019年7月鄧輝剛調任福寧集鎮紀委書記。

據當地媒體報導，本月15日原陽縣靳堂鄉發生一家六口被殺的命案，嫌犯孫某飛駕車逃逸，此後其所駕車輛在黃河北岸一處堤壩被找到。原陽當地多名知情人士透露，警方懷疑孫某飛跳黃河自殺，於是派出警力在黃河河道內打撈，竟因此打撈出一具屍體，後來證實是失蹤多日的鄧輝。有知情人士表示，鄧輝是被李男分屍並棄置黃河，案件因感情糾紛引發。

鄧輝屍體撈獲現場。（視頻截圖）
鄧輝屍體撈獲現場。（視頻截圖）

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