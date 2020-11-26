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盜取11遺體器官轉賣供移植 中國4醫師被判刑

特派記者陳言喬／北京26日電
涉案多人為安徽懷遠縣人民醫院等醫護人員。（取材自澎湃新聞）
涉案多人為安徽懷遠縣人民醫院等醫護人員。（取材自澎湃新聞）

中國近期破獲並判決一起盜取屍體器官再販售移植案，共涉及11名死者及4名醫師，主謀是一名博士級外科醫師，多人已被判處二年四個月不等徒刑。

澎湃新聞報導，安徽蚌埠中院23日終審裁定一起非法摘取屍體器官案。11名死者的肝腎先後被非法、擅自摘取。法院認定被告六人違反「人體器官移植條例」等規定，在人體器官捐獻過程中沒有紅十字會人員在場監督、見證；未經批准進行跨地區人體器官捐獻，且在沒有配偶、成年子女、父母共同簽字確認的情況下，違背死者生前意願或其近親屬意願，在安徽懷遠縣共摘取屍體器官手術11例。

六名被告人中，有四名醫師涉案，分別是江蘇南京市鼓樓醫院主任醫師黃新立、江蘇省人民醫院主任醫師陸森、安徽省懷遠縣人民醫院ICU原主任楊素勳，以及淮北礦工總醫院的醫師王海良。其中，黃新立、陸森曾是所在醫院的OPO（器官獲取組織）工作人員，王海良曾是OPO聯絡員。

據32歲石祥林供述，2018年2月，他的母親李萍顱腦重度損傷，被送進懷遠縣人民醫院五天後死亡。當時石祥林也受傷住院，他出院後才得知，母親的肝臟和腎臟在死亡當天被捐獻、摘取，20萬元人民幣(約3萬美元)「國家補助」轉到他一位堂兄的帳戶上。

石祥林到北京找中國人體器官捐獻管理中心查詢，未查到母親的器官捐獻資訊。他向衛生部門和司法機關反映，懷遠縣公安局立案偵查此案才讓案情曝光。

經警方追查，自2017年至2018年間，被告人黃新立、王海良、楊素勳、黃超陽、歐洋、陸森多人違反「人體器官移植條例」等規定，懷遠縣法院認為，黃新立、王海良、楊素勳、陸森作為醫務人員，非法、擅自摘取移植死者器官，其行為均已構成故意毀壞屍體罪。

判決書稱，三名涉案醫師曾具有OPO身分，但卻作假「洗白」非法摘取器官。

第一被告人黃新立是博士，案發前為南京市鼓樓醫院肝膽外科的主任醫師。陸森也具有博士學位，案發前為江蘇省人民醫院肝膽外科主任醫師。王海良，案發前是安徽省淮北礦工總醫院蘆嶺分醫院口腔科的醫師。

一審判決書顯示，摘取器官的手術，有十次都由黃新立主刀，王海良協助。手術前，黃新立會從南京坐高鐵，經蚌埠來到相距200多公里的懷遠。

手術一般安排在後半夜。楊素勳、王海良等人將放棄治療並「判定死亡」的病人推到一輛外觀有救護車標識的白色麵包車上，黃新立、王海良等人摘取人體器官的手術，一般就在這台「黑救護車」上進行。

四名醫師假藉器官移植人員盜賣死者遺體的肝腎牟利。（取材自澎湃新聞）
四名醫師假藉器官移植人員盜賣死者遺體的肝腎牟利。（取材自澎湃新聞）

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