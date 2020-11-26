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組「情婦圈」、「娛樂圈」… 湘醫院院長曝驚人斂財術

中國新聞組╱北京26日電
湖南省郴州市北湖區人民法院今年4月審理湖南郴州市第三人民醫院原黨委副書記、院長谷東陽受賄罪、巨額財產來源不明罪、濫用職權罪案，被告人谷東陽進行陳述。（取材自澎湃新聞）
湖南省郴州市北湖區人民法院今年4月審理湖南郴州市第三人民醫院原黨委副書記、院長谷東陽受賄罪、巨額財產來源不明罪、濫用職權罪案，被告人谷東陽進行陳述。（取材自澎湃新聞）

組建「娛樂圈」、「情婦圈」…湖南郴州市第三人民醫院原黨委副書記、院長谷東陽，被曝用權任性，將任職的醫院作為「私人王國」藉此瘋狂斂財。近日，被判11年徒刑，追繳涉案的850多萬元（人民幣，下同）。

湖南日報報導，近日，郴州市中級人民法院終審判決谷東陽有期徒刑11年，並處罰金20萬元，對其涉案的850多萬元予以依法追繳。

據報導，谷東陽是從一名企業衛生室醫生逐步走上領導崗位的。2005年，他擔任郴州市第三人民醫院院長後，常以功臣自居。谷東陽其後在接受調查時坦稱「自認為比別人有能力、有見識，聽不進意見。」

辦案人員指出，谷東陽多次違反議事規則，以院長辦公會等方式，將醫院項目指定給其熟人或特定關係人承攬。

辦案人員說，谷東陽精心經營了以自己為中心的四個圈子：一是以其個人喜惡、親疏為由組織的「娛樂圈」，經常組織圈內朋友一起吃飯、打牌、唱歌，參與私企老闆組織的宴請和娛樂活動，培植個人勢力，方便其在醫院重大事項研究上得到較多支持；二是以醫院部分中層領導或骨幹人員為主要成員組織的「項目圈」，多次在醫院重點項目研究上通過事先溝通來「定調子」，內定供應商和工程商，由此撈取好處；三是以多名女性為主要成員組織的「情婦圈」，通過在工作調動、職務晉升、擺平困難等方面提供幫助，與其長期保持不正當男女關係；四是以老闆、包工頭為主要成員組織的「生意圈」，以獲取非法利益。

此外，谷東陽江湖習氣嚴重，在醫院要求必須尊稱其為「谷老大」。

同時，谷東陽經常以協調工作為名，在高檔飯店安排宴請，為自己拉幫結派，還常出入會所，違規接受一些老闆的宴請和禮品禮金。

經查，2005年，私企老闆歐某經人介紹認識了谷東陽，之後經常請谷東陽吃飯、喝酒、旅遊。2006年，歐某找到谷東陽稱其想承接市三醫院彩超設備的業務，並表示「我會按規矩好好感謝你的」。在谷東陽的安排下，歐某順利做成了這筆業務。

幾年間，谷東陽先後收受歐某所送現金、購物卡共計120餘萬元。

辦案人員還說：谷東陽把控了醫院檢驗科合作、醫療設備採購、醫用耗材供應及基建改造等項目，連空調機房、熱水承包管理與職工住房團購項目都不放過，甚至叫停醫院已公開的招標項目，只為讓熟人中標。

湖南省郴州市北湖區人民法院今年4月審理湖南郴州市第三人民醫院原黨委副書記、院長谷...
湖南省郴州市北湖區人民法院今年4月審理湖南郴州市第三人民醫院原黨委副書記、院長谷東陽受賄罪、巨額財產來源不明罪、濫用職權罪案，被告人谷東陽進行陳述。（取材自澎湃新聞）

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