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李亞鵬欠債案重審 稱遭脅迫才簽協議

中國新聞組／北京26日電
李亞鵬欠債4000萬一案重審。（取材自）
李亞鵬欠債4000萬一案重審。（取材自）

李亞鵬被控欠債4000萬一案重審25日在北京市朝陽區人民法院開庭。庭審焦點主要有4000萬元的性質，以及簽署4000萬元承諾書是否存在脅迫行為。李亞鵬方律師提出欠款「承諾函」是被脅迫的證據，原告方不同意調解，再審正式庭審結束，法院將擇期宣判。

紅星新聞報導，2012年，泰和友聯公司與李亞鵬持股的麗江雪山投資公司簽訂合作協議，雙方合作完成雪山文苑項目，泰和友聯為雪山注資6000萬元，獲得雪山公司10%的股份。

2015年4月，李亞鵬將股權轉讓給陽光集團，並與泰和友聯公司承諾，最晚於2015年12月25日前支付4000萬元到期債權。此後，李亞鵬一直未支付相關款項。泰和友聯控告李亞鵬等人，要求支付欠款4000萬元和利息。

朝陽法院一審判決該案李亞鵬敗訴，李亞鵬於2018年3月提起上訴被宣判駁回，維持原判。案件二審結束後，李亞鵬再申請重審。

原告方、北京泰和友聯公司出示一份李亞鵬的錄音，在錄音中，李亞鵬聲稱，「你們需要一個什麼樣的保障我給你們一個什麼樣的保障，需要我跪下，需要我趴下都可以」。此錄音讓李亞鵬律師認為證明了存在脅迫。

而原告方律師指出，李亞鵬在一審應訴前，就已註銷內地身份證，成為香港居民。使用失效身分信息應訴，浪費了很多法院人員、律師和當事人的時間參加了兩三年連身分信息都不準確的庭審。要求人民法院對其行懲戒，但法院未對此作出答覆。

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