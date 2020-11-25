我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

重慶名校女大生吸毒 淪陪酒小姐、販毒被逮

中國新聞組／北京25日電
吸毒前後對比圖。（取材自台州交通廣播）
吸毒前後對比圖。（取材自台州交通廣播）

浙江省臨海市禁毒大隊聯合桃渚派出所，早前在重慶市南岸區逮到正在進行毒品交易的盧姓和楊姓兩人，並以此破獲一個五人跨省販毒團伙。更讓辦案民警吃驚的是，楊姓女毒梟是一名90後，更曾是重慶重點大學的高材生。

台州交通廣播報導，楊女從小家境優越，後來又以優異成績考入一所重慶市985重點大學，成為人人稱羨的對象。然而大二那年，楊女的父母經商失敗虧損好幾百萬人民幣，父母因此離異。驟逢家變的楊嫌因此經常出入夜店買醉，並初次接觸冰毒。

楊女當時被一名男子誘惑嘗試毒品，「他說這個是好東西，吃一口即可以減肥，又可以忘記煩惱。」沒想到一次碰毒後，就上了癮。長期吸毒後，楊某全身開始長紅斑、出現幻覺，覺得人人用異樣眼光看待自己，身心俱疲之下瞞著父母退學。

無奈之下，楊女在夜場當起了陪酒小姐，一有錢就求著別人買毒品；之後遇到劉姓毒販，就跟著他做起了「以販養吸」的生意。靠著當陪酒小姐積累的人脈，楊嫌慢慢有了自己的毒品買賣關係網。

據悉，楊姓女毒梟交易極為小心，在房屋周圍親自架設隱形攝像頭連接手機，24小時全方位監控陌生人員接近住所；並與購買者實行「零接觸」，減少暴露機會。然而法網恢恢，她終究落網。

毒品 人民幣 手機

上一則

產業規模破百億 揭密賽鴿江湖

下一則

香港停牌公司涉15億美元假帳 7男女遭商罪科拘捕

延伸閱讀

重慶醫藥公司買假發票騙貸400億 細節曝光

重慶醫藥公司買假發票騙貸400億 細節曝光
英駐重慶總領事跳河救人 獲頒5萬人民幣獎金

英駐重慶總領事跳河救人 獲頒5萬人民幣獎金
遊客重慶景區落河 英領事跳水救人

遊客重慶景區落河 英領事跳水救人
見義勇為搶救溺水女大生 英國駐重慶總領事爆紅

見義勇為搶救溺水女大生 英國駐重慶總領事爆紅

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

2020-11-17 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點