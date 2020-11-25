重慶名校女大生吸毒 淪陪酒小姐、販毒被逮

吸毒前後對比圖。（取材自台州交通廣播）

浙江省臨海市禁毒大隊聯合桃渚派出所，早前在重慶市南岸區逮到正在進行毒品 交易的盧姓和楊姓兩人，並以此破獲一個五人跨省販毒團伙。更讓辦案民警吃驚的是，楊姓女毒梟是一名90後，更曾是重慶重點大學的高材生。

台州交通廣播報導，楊女從小家境優越，後來又以優異成績考入一所重慶市985重點大學，成為人人稱羨的對象。然而大二那年，楊女的父母經商失敗虧損好幾百萬人民幣 ，父母因此離異。驟逢家變的楊嫌因此經常出入夜店買醉，並初次接觸冰毒。

楊女當時被一名男子誘惑嘗試毒品，「他說這個是好東西，吃一口即可以減肥，又可以忘記煩惱。」沒想到一次碰毒後，就上了癮。長期吸毒後，楊某全身開始長紅斑、出現幻覺，覺得人人用異樣眼光看待自己，身心俱疲之下瞞著父母退學。

無奈之下，楊女在夜場當起了陪酒小姐，一有錢就求著別人買毒品；之後遇到劉姓毒販，就跟著他做起了「以販養吸」的生意。靠著當陪酒小姐積累的人脈，楊嫌慢慢有了自己的毒品買賣關係網。

據悉，楊姓女毒梟交易極為小心，在房屋周圍親自架設隱形攝像頭連接手機 ，24小時全方位監控陌生人員接近住所；並與購買者實行「零接觸」，減少暴露機會。然而法網恢恢，她終究落網。