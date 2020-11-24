坐牢男冒充官員 騙單親媽3年、詐財38萬元

唐山監獄近日爆出一罪犯用手機與單親媽媽談戀愛。（取材自微博）

河北唐山監獄 日前發生罪犯服刑期間冒充官員，利用手機 與一名單親媽媽網戀，之後還騙走38萬元的誇張案件，事件曝光後，河北省監獄管理局緊急宣稱要整頓，進駐唐山監獄調查當年的情況。

澎湃新聞報導，44歲的單親媽媽周慧玲（化名）被男友騙走38萬，而網戀三年之久的男友王小坤竟是河北唐山監獄的受刑人羅榮兵。

報導中提到，周慧玲2014年通過微信結識自稱是河北唐山市海港經濟開發區城建局副局長的「王小坤」，「王小坤」說自己仕途看好，而妻子和父母都已車禍去世。此後三年網戀裡，「王小坤」不斷以疏通官場、送禮請客等理由向周慧玲要錢，前後共計得手38萬餘元。

「王小坤」每天和周慧玲聯繫都在固定時間，早中晚各一次，每次半小時左右。周慧玲多次提出見面，但對方總能給出各種理由推脫。直到2016年下半年，周慧玲發覺得事情不對，她拜託公安局的朋友調查「王小坤」身分，卻發現他此前提供的身分證號碼與系統登記的姓名不一致。礙於情面，她沒有將此事告訴家人，也未報警。

一段時間後，「王小坤」忽然告訴周慧玲他已經因職務犯罪獲刑，刑期至2017年3月止，還要周慧玲到老家幫他尋親。

周慧玲真的照著王小坤所言去河北為他尋親，得知「王小坤」本名叫羅榮兵，羅榮兵老家的親戚告訴她，他早在2007年就因為盜竊罪入獄，此後一直在唐山監獄服刑。

羅榮兵在周慧玲的要求下寫下認罪書。（視頻截圖）

2017年1月，羅榮兵刑滿釋放，同年5月，兩人首次見面，羅榮兵在周慧玲及其家人的要求下寫下認罪書，之後在當年5月因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，判處有期徒刑8年6個月，並處罰金15萬元。

羅榮兵在服刑期間如何透過手機與周慧玲網戀？38萬元人民幣 的騙款又究竟流向何處？一直是周慧玲心中的謎團，案件被媒體曝光後，河北省監獄管理局終於決定整頓調查。