要本人激活社保卡 94歲老人被扛到銀行

老奶奶被兒子抱起來，艱難地完成了視頻認證的步驟。（視頻截圖）

一段「94歲老人被抱起激活社保卡」的視頻近日在網路流傳。視頻中，一名湖北老人行動不便，卻為了激活社保卡，被抬到銀行進行人臉識別 。有網友質疑銀行此舉缺乏人性化考量，但也有人稱櫃員是無奈之舉。

封面新聞報導，湖北廣水網友日前發布視頻爆料稱，為激活社保卡金融功能，一位94歲的老奶奶被家人抬到銀行進行人臉識別。畫面中，余姓老奶奶到來到距家約300公尺的網點，進行激活社保卡金融功能，被兒子抱起來，艱難地完成了視頻認證的步驟。

雖然隔天當事銀行農行廣水市支行就表示，工作人員已趕到老人家中道歉，銀行將以此為戒，提升服務質量。不過，網友對此仍議論紛紛，有網友痛批銀行「冷血」，「這是還有親人的，如果是獨居老人 呢？」質疑激活社保卡需赴銀行進行人臉識別的要求，對老人來說不方便，銀行應該尋求更人性化的解決措施，比如遠程辦理或按預約前往有特殊需求的家庭辦理。

不過，也有網友指出，事件中的老人家庭或許沒有提前向銀行方面諮詢上門服務。而也有不少自稱櫃員的網友訴苦，表示一些銀行有智能機使用率指標，不達標就要被考核，他們也是無奈之舉；且對於部分意識不清的高齡老人，若非本人辦理，也易引起日後家庭糾紛被追責。