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售屋偷裝人臉識別「因人訂價」 民眾無奈…戴頭盔看房

中國新聞組／北京24日電
網上流傳的「戴頭盔看房」視頻。（視頻截圖）
網上流傳的「戴頭盔看房」視頻。（視頻截圖）

中國近年人臉辨識系統愈發普遍，但是有房地產業者被爆在售樓處偷偷安裝系統，神不知鬼不覺的全程無感抓拍，資訊上傳，輕易的掌握買房者紀錄，再因人定價 。

南方都市報報導，近期，一則「戴頭盔看房」的視頻在網上流傳，表示是為了保護個個資才出此下策。而讓民眾出奇招的，正是售樓處的人臉識別系統，當買房者踏入售樓處時，天花板上的攝影機就會對準進行人臉識別。

人臉識別將個人資訊上傳後，識別並預測看房者的行動路徑，算法與華為合作，數據則緩存在阿里雲。根據識別系統數據，儘管帶著口罩，識別率仍高達97.77%，甚至可同時識別50個人；此外，人臉識別攝像頭和監控攝像頭外觀一樣，全程「無感」抓拍。

根據房仲業者表示，房企安裝人臉識別系統與「分銷模式」有關。如果客戶是看了房企宣傳前來買房，叫做「自然到訪客戶」；如果由渠道中介帶上門，就屬於「渠道客戶」，房企必須給中介提成佣金。有房地產業者表示，「現在基本上每個開發商都有這種人臉識別系統」。

但業者此舉，不僅有侵犯隱私權疑慮，更引發熱議的是，不少民眾因此被「因人定價 」。據報導，有網友表示原本透過房仲購買一套房屋，但被售樓處告知，因人臉識別系統曾經識別到他四處看房，因此不屬於渠道客戶，不能享受優惠。有媒體估算，價差可能相差30萬元（人民幣，下同，約4.5萬美元）。

對此，專家提醒，未經消費者同意就抓拍其人臉照片涉嫌侵權，數據一旦洩露危害極大。有人臉識別系統公司人員證實，被抓拍上傳的個人信息短期內不會被刪除；有銷售更說，渠道客戶的數據會保存一個月，自然到訪客戶的數據則會永久保存，無法刪除。

中國房地產售樓處都偷偷安裝了人臉識別系統。（取自南方都市報）
中國房地產售樓處都偷偷安裝了人臉識別系統。（取自南方都市報）

人臉識別 房地產 人民幣

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