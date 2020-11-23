離奇！79歲老伯花10萬閃婚 不久卻死在另一女人家

張阿姨也承諾，把馮老伯接出來之後會照顧他。可沒想到，在馮老伯出養老院之後，就被張阿姨送到，一名紀姓阿姨的家裡。(取材自廣州日報)

上海79歲老伯花10萬與女子閃婚後又鬧離婚，結果竟死在另一女子家中。這件離奇案子，讓老年人的老後生活與失落的議題，引發網友熱議。

廣州日報報導，全身癱瘓的馮老伯，在一年前被姐姐和侄子送到一家養老院 。可是，只住了兩個多月老人便想搬出來。

馮老伯的要求遭姐姐和侄子反對，姐姐認為，如搬出養老院，既要租房還要找護工，老人負擔不起。老人侄子還聯繫到幾十年不與父親共同生活的老人唯一女兒馮女士，幫忙勸說。可是無論家屬如何勸說，馮老伯都聽不進，並表示女兒及侄子「只想要我的錢」。

報導指出，幾個月後，馮老伯還是偷偷從養老院搬了出來。把老伯從養老院接出來的，就是他的新監護人，新婚妻子張阿姨。

張阿姨和馮老伯相識多年，腿腳不便，但她會經常開著她的殘疾車，替癱瘓的馮老伯取藥，燒飯跑腿買東西，並收取一定的費用。馮老伯為讓張阿姨和自己「假結婚」，並把自己接出來，便答應給她10萬元。

張阿姨也承諾，把馮老伯接出來後會照顧他。可沒想到，在馮老伯出養老院後，就被張阿姨送到一名紀姓阿姨的家裡。

張阿姨表示，「10萬元只是把馮老伯從養老院裡接出來的一次性報酬，去紀阿姨家住是馮老伯提出，吃住等生活費再加上護理費，每月付紀阿姨5000元。」

但馮老伯卻指控張阿姨「詐騙 」。原來他認為和張阿姨是為搬出養老院才結婚的，任務完成後，兩人就該離婚，但張阿姨卻表示不願離婚。

對於不離婚的理由，張阿姨解釋表示，自從馮老伯離開養老院後便逐漸和家人斷絕來往。如今，老人的身邊只有她這個法律上的妻子和每天照顧他的紀阿姨。但張阿姨發現，紀阿姨居心不良，老想著老人銀行卡裡的40萬。

張阿姨表示，老人的銀行卡已被紀阿姨控制，如果馮老伯女兒願意接手照顧老人，她就和老人離婚，但交給紀阿姨，她不放心的。

報導說，但沒想到，老人日前突然去世了。

馮老伯去世的消息，女兒還是從警方處獲悉。而馮老伯的法定妻子張阿姨，更是完全蒙在鼓裡。在哪裡去世？怎麼會突然去世？他們都不清楚。

警方告訴馮老伯女兒，說紀阿姨手裡有一份馮老伯生前留下的遺囑，稱把所有財產都留給紀阿姨。對此，張阿姨更是滿心狐疑。她表示，如果馮老伯女兒想要跟紀阿姨打官司，討回遺產，她願意盡力幫助她。