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缺德！黃龍景區鈣華灘遭踩踏 專家：沉積3萬年 無法修復

中國新聞組／北京23日電
一名身穿白色羽絨服的遊客，翻越欄杆進入到鈣化景觀區。隨著鏡頭移動，還可以看到有10名左右的遊客踩踏在鈣化景觀上。（取材自封面新聞）
一名身穿白色羽絨服的遊客，翻越欄杆進入到鈣化景觀區。隨著鏡頭移動，還可以看到有10名左右的遊客踩踏在鈣化景觀上。（取材自封面新聞）

中國再傳「不文明」遊客事件，網上近日瘋傳有遊客在四川黃龍景區違規進入鈣華地帶拍照的短視頻，消息引發批評聲浪，稱「應該打入旅遊黑名單，甚至拘留」。對此，黃龍管理局稱事件屬實，巡護人員現場已制止並勸導其離開。惟專家表示，鈣華沉積年代可上溯三萬年，一旦受破壞，難以恢復。

紅星新聞報導，從網友發布的視頻可以看到，一名身穿白色羽絨服的遊客，翻越欄杆進入鈣化景觀區。隨著鏡頭移動，還可以看到有十名左右的遊客踩踏在鈣化景觀上，更有一人在鈣化景觀上大步行走。

類似事件不只這一樁，早在今年8月，也傳出有遊客在黃龍景區內推倒告示牌、垃圾桶等設施。

對於再次發生踩踏鈣化景觀事件，黃龍景區22日通報稱，經核實，11月18日下午，確有部分遊客在不顧景區警示標牌和溫馨提示等情況下，擅自翻越護欄進入鈣華保護地帶拍照。當時，黃龍景區環衛人員正在其責任段內巡護、清理垃圾，該巡護人員立即上前制止並勸導其離開鈣華保護地帶，回到景區遊覽棧道繼續遊覽。

黃龍景區並向遊客呼籲，黃龍景區以鈣華沉積地貌奇異而譽滿國內外，其鈣華沉積年代可上溯三萬年，且至今仍沉積不斷，具有很高的科學和美學價值。希望遊客在遊覽過程中自覺保護好景區的生態資源和環境，遵守景區相關規定，爭做文明遊客。

另據央視新聞報導，專家表示，鈣華十分脆弱，甚至用手指一碾就能粉碎，根本無法承受一個成年人的體重。鈣華的形成不僅需要嚴格複雜的自然條件，形成速度也十分緩慢，而且一旦遭到破壞，幾乎無法修復。

黃龍景區在景區設立的提示牌。(取材自紅星新聞)
黃龍景區在景區設立的提示牌。(取材自紅星新聞)
黃龍景區。（取材自紅星新聞）
黃龍景區。（取材自紅星新聞）

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