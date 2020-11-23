重慶醫藥公司買假發票騙貸400億 細節曝光

華業資本發出讓市場震驚的公告。（取材自國際金融報）

中國裁判文書網近日披露重慶市公安 局某分局經濟犯罪偵查支隊原支隊長周某受賄案的二審刑事裁定書，牽扯出此前A股上市公司華業資本踩雷「百億蘿蔔章」的陳年往事，而這背後，是高達人民幣400億元（約61億美元）的詐騙 大案。

中國基金報報導，周某因受賄於2019年11月6日被重慶市監察委員會留置，2020年1月21日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。

2016年3月，李某某等人涉嫌犯非法製造、出售發票罪一案被警方立案偵辦，重慶某醫藥有限公司此前曾向李某某等人買過假發票，用於騙取銀行貸款 ，公司董事長怕事情暴露，就安排胡姓副總「託關係」解決。

周某後來接受胡姓副總的請託，利用職務之便，把李某某一案從某派出所上提至某分局經濟犯罪偵查支隊偵辦，並最終同意關於重慶某醫藥公司不涉嫌犯罪的調查處理意見。

周某於2016年5月至2017年9月分6次收受胡姓副總賄賂共計160萬元。法院一審認定周某構成受賄罪，判處有期徒刑5年6個月。周某上訴，被重慶高院二審裁定駁回，維持原判。

據報導，裁判文書中，還牽扯出一起涉案金額高達400億元的詐騙大案，而案件主角，就是前述的重慶某醫藥公司。

裁判文書顯示，2018年7月，重慶市公安局發現，重慶某醫藥公司使用偽造的發票向多家銀行貸款。

警方還發現該公司董事長李某通過偽造公司持有對陸軍軍醫大學第一、第二、第三附屬醫院的應收帳款和債權，轉讓給北京華業資本控股股份有限公司的形式融資，騙取華業資本及其他金融機構巨額融資款243億元，尚有101.89億元未歸還。

2018年7月9日和10月12日，重慶市公安局對該公司涉嫌騙取貸款罪、合同詐騙罪一案立案。重慶市公安局偵查終結後，將該案移送檢察機關審查起訴。也就是說，根據指控，重慶某醫藥公司涉嫌近400億元的詐騙。

報導說，該醫藥公司的詐騙，還讓曾經的A股上市公司華業資本步入萬劫不復的深淵。

2018年9月，華業資本發出讓市場震驚的公告。華業資本表示，公司關聯方重慶恆韻醫藥有限公司涉嫌偽造印章，虛構與醫院的應收帳款債權交易，可能導致公司遭受重大資產損失。

公告顯示，當時華業資本醫療金融相關業務涉及應收帳款存量規模為101.89 億元，全部為從轉讓方恒韻醫藥受讓取得。

這個百億蘿蔔章騙局，讓華業資本百億應收帳款無法收回，最終導致股價暴跌、退市。