報價1200卻收1.8萬！北京搬家公司行業潛規則曝光

在地圖軟件中搜索搬家公司，會出現大量名稱中有「兄弟」字樣的搬家公司。（視頻截圖）

北京 有市民搬家，事前明明談妥了1200多元（人民幣 ，下同，約182美元 ）的搬家費，等東西搬到新地點後，搬家費卻坐地漲到了1.8萬元（約2742美元）。

央視新聞報導，北京市民吳女士今年7月搬家，路程約30公里，她在網上搜索「北京搬家公司哪家服務最好」，網頁出現第一個是「北京四方兄弟搬家公司」，網頁中看起來也像是一家有規模的正規搬家公司，於是她就聯繫對方。

對方報價一台車是400元（約60美元）、距離費200元、拆裝費不要錢，合下來兩台車才1288元（約196美元）。

搬家當天兩輛車沒有按照約定中午到達，晚上6時才從搬出地出發。到新家後，搬家師傅們先去吃晚飯，之後才把東西搬上樓。

結帳時，搬家師傅算的是工作七個小時，每個人是300元（約45美元），所以每個工人要價2100元（約320），然後派了6個工人，單單是工資就要收近1萬3000元（約1980美元）。然後距離費也變卦了，全部合起來要1萬8000元。

吳女士說：「搬家工人又黑又高，然後陰著臉也不多話，其實對我的心理有很大的震懾作用。」

雙方僵持了近兩個小時，最終吳女士不得不支付4000元（約609美元）後，這些搬家工人才離開。

吳女士事後將遭遇在網路上公開，沒想到受到熱烈反響，許多人都遇過同樣的事。隨後，北京市市場監管局朝陽分局執法人員也及時監測到了這一情況並迅速介入。

市場監管局人員表示，發現「北京四方兄弟搬家公司」宣傳有員工800多人，實際只有20多人，宣傳車輛有200多輛，實際車輛僅有6輛。還發現他們涉嫌盜用一家名為「北京兄弟搬家公司」的官網圖片，並且在網路上搜索會出現大量「某某兄弟」字樣的搬家公司。

市場監管部門已對北京四方兄弟搬家公司做出行政處罰，檢查機關通報了相關人員的批捕。