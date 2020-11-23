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考證就能月入5萬？假「孔子學院」課程 詐得上千萬

中國新聞組／北京23日電
一家國內註冊的教育培訓公司，利用中國孔子學院總部（國家漢辦）為幌子欺騙學員繳納培訓費，警方日前刑嫌疑人42名。（取材自央視）
一家國內註冊的教育培訓公司，利用中國孔子學院總部（國家漢辦）為幌子欺騙學員繳納培訓費，警方日前刑嫌疑人42名。（取材自央視）

河南省鄭州市一間教育培訓公司，長期冒用「孔子學院」名義，販售5800、6800、9800元（人民幣，以下同）不等的培訓課程，謊稱只要學員通過培訓、考取證書後，就能擁有月薪3至5萬元的工作。鄭州警方近日破獲該教育機構，逮捕42人，並發現至少有5000人受騙，涉案金額高達數千萬元。

央視報導，警方表示，他們接獲一名男子報案，自稱在一間教育機構花費了5800元，學習了四個月，考試四次得拿到「國際漢語教師資格證書」，該機構聲稱證書「包通過、包就業、包高薪」，但男子拿著該份證書去面試工作，卻被告知證書是假的，才意識到自己受騙而報警。

除了上述的男子外，還有幾名受害者也在近期報案，遭遇都差不多，警方認定有高度關聯性，於是出動五個派出所的警力聯手收網。

據報導，經調查，這間名為漢語國際（北京）教育諮詢有限公司鄭州分公司成立於2009年，先後招聘40多名員工加入公司，進行國際註冊專業能力「話術」培訓，並制定每人每月招生三名學員的工作任務，採取在各大網站彈出廣告的方式，獲取有意報名培訓的人員姓名和電話。之後，再通過電話溝通、微信聊天、「增恐截殺」的手段反復強調該證書含金量，蓄意虛假宣傳，進行全國招生。

而該間機構頒發的「國際註冊漢語教師專業能力證書」，也被證實並非業務員「話術」中宣稱的由「孔子學院」（國家漢辦）聯合頒發的正規證書，學員花費近萬元學習得到的證書，沒有任何含金量和使用價值，僅僅只是該公司內部培訓學習的結業證書而已。

教育 招生 人民幣

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